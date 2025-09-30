Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că „mulți” oameni care trăiesc în Odesa și Mikolaiv, regiuni din sudul Ucrainei, doresc „să își lege soarta de Rusia”, dar se tem să vorbească, transmite Reuters.

Reprezentantul președintelui rus nu a oferit nicio dovadă în sprijinul afirmației sale, cu care a răspuns când a fost întrebat ipotetic ce s-ar întâmpla dacă persoanelor de acolo li s-ar permite să voteze cu privire la posibilitatea de a deveni parte a Federației Ruse, notează Reuters.

Rusia a fost în mod deliberat vagă în ceea ce privește ambițiile sale teritoriale din Ucraina. Susține că a lansat „o operațiune militară specială” acolo inclusiv pentru a-i apăra pe rusofoni de opresiune – un argument respins drept fals de către Kiev și aliații săi occidentali.

În 2022, Moscova a declarat că patru regiuni din Ucraina – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie – fac parte de acum din teritoriul Federației Ruse, după organizarea unor referendumuri denunțate de Kiev și de țările occidentale ca fiind ilegale și coercitive.

Prin urmare, orice declarații oficiale care sugerează că Moscova vede sprijin pro-rus în alte părți ale țării invadate reprezintă un potențial motiv de îngrijorare pentru Ucraina.

„Cu siguranță, atât în ​​Odesa, cât și în Mikolaiv, există mulți care ar dori în mod cert să își lege soarta de Rusia”, a declarat Peskov reporterilor.

„Este puțin probabil ca acești oameni să-și poată ridica vocile în favoarea acestui lucru acum”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, sugerând că un astfel de gest ar pune în pericol viața oamenilor respectivi.

Pe parcursul războiului, forțele ruse au atacat cu rachete și drone inclusiv orașele Odesa și Mikolaiv. Moscova neagă că ar fi vizat civili în timpul atacurilor din Ucraina.

Rusia este încă departe de a controla integral cele patru regiuni pe care le-a revendicat în 2022. Totuși, naționaliștii, inclusiv fostul președinte Dmitri Medvedev, au declarat periodic că forțele ruse ar trebui în cele din urmă să se extindă mult mai adânc în Ucraina și să cucerească zone ca Mikolaiv și Odesa, un port important la Marea Neagră.