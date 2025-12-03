Kremlinul susține că Putin a acceptat unele propuneri ale SUA privind Ucraina și este gata să continue discuțiile

Kremlinul a declarat miercuri că președintele rus Vladimir Putin a acceptat unele propuneri ale SUA menite să pună capăt războiului din Ucraina și a respins altele, dar că Moscova este gata să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori va fi necesar pentru a ajunge la un acord, transmite Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut această declarație după ce discuțiile de la Moscova dintre Putin și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, au durat mai bine de cinci ore, un consilier al Kremlinului afirmând ulterior că „nu s-a ajuns încă la un compromis”.

Întrebat dacă ar fi corect să se spună că Putin a respins propunerile SUA, Peskov a răspuns că nu.

„Ieri a avut loc pentru prima dată un schimb direct de opinii”, a spus Peskov. „Unele lucruri au fost acceptate, altele au fost considerate inacceptabile. Acesta este un proces normal de lucru pentru găsirea unui compromis”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a spus că Rusia îi este recunoscătoare lui Trump pentru eforturile sale, dar că Kremlinul nu va comenta în mod continuu discuțiile cu Statele Unite, deoarece publicitatea nu ar fi probabil constructivă.

„În prezent, se lucrează la nivel de experți”, a spus Peskov. „La nivel de experți ar trebui să se obțină anumite rezultate, care vor deveni apoi baza pentru contactele la cel mai înalt nivel.”

În noiembrie a fost divulgat un plan de pace propus de SUA cu 28 de propuneri preliminare, care au alarmat oficialii ucraineni și europeni, spunând că acestea cedau principalelor cereri ale Moscovei.

Mai multe puteri europene au venit apoi cu o contrapropunere, iar la discuțiile de la Geneva, SUA și Ucraina au declarat că au creat un „cadru de pace actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului.

Putin a declarat marți că puterile europene încearcă să saboteze negocierile de pace propunând idei absolut inacceptabile pentru Rusia.

Consilierul lui Putin pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat reporterilor după discuțiile cu Witkoff că Moscova primise anterior un set de 27 de propuneri și apoi patru documente suplimentare care au fost discutate cu Witkoff.

Putin a declarat săptămâna trecută că SUA și Ucraina au împărțit propunerile inițiale în patru componente. Conținutul exact al acestora nu a fost dezvăluit.