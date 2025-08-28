Kremlinul susține că Rusia „rămâne interesată” de negocieri, dar spune că atacurile asupra Ucrainei vor continua

28 august 2025, Kiev, Ucraina: Serviciile de urgență ucrainene, la locul unui atac aerian nocturn asupra unui bloc de locuințe. Foto: Patryk Jaracz / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul a transmis joi că rămâne interesat de reluarea negocierilor de pace privind Ucraina, în ciuda atacului aerian masiv și mortal lansat peste noapte asupra Kievului, notează Reuters.

Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 14 persoane, între care patru copii, au murit în atacul asupra capitalei, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a descris drept răspunsul Moscovei la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului.

Întrebat dacă există o contradicție între cel mai recent atac și declarațiile Moscovei privind dorința de a avansa în negocierile de pace, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că ambele părți continuă să se atace reciproc.

„Operațiunea militară specială continuă. Puteți vedea că atacurile asupra infrastructurii ruse, adesea asupra infrastructurii civile, de către regimul de la Kiev continuă, de asemenea. Forțele armate ruse își îndeplinesc și ele sarcinile”, a declarat Peskov.

El a spus că Rusia lovește cu succes infrastructura militară și obiectivele asociate acesteia. „În același timp, Rusia rămâne interesată de continuarea procesului de negociere, pentru a ne atinge obiectivele prin mijloace politice și diplomatice.”

Peskov a repetat că Rusia nu vizează în mod deliberat civilii și își îndreaptă atacurile doar asupra obiectivelor militare.

Oficialii ucraineni afirmă că zeci de civili au murit în ultimele luni în urma atacurilor rusești asupra zonelor dens populate, iar de la începutul războiului numărul victimelor civile se ridică la mii.

Ministerul rus al Apărării a anunțat joi dimineață că a vizat instalații din industria militară și baze aeriene în atacul de peste noapte în care au fost folosite rachete hipersonice „Kinzhal”, drone și rachete aeriene de mare precizie.

La rândul său, armata ucraineană a declarat că a folosit drone pentru a lovi două rafinării de petrol din Rusia, parte a unei campanii continue prin care Kievul încearcă să afecteze cel mai important sector al economiei președintelui Vladimir Putin. Moscova a confirmat că una dintre rafinării a fost lovită și că incendiul izbucnit acolo a fost stins.

Întrebat despre aceste atacuri asupra rafinăriilor, Dmitri Peskov a declarat că piața internă de combustibil a Rusiei este aprovizionată integral și că situația este sub control.

În privința posibilității unei încetări a focului în spațiul aerian dintre Rusia și Ucraina, idee avansată de președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, Peskov a spus că nu s-a ajuns la niciun acord în acest sens și că eventualele negocieri trebuie purtate discret.