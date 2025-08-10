L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Conținutul mesajelor afișate vineri seară, de unii ultrași, cu trimitere la decesul lui Ion Iliescu, arată unde suntem și ce lung e drumul, scrie Dan Udrea într-o opinie semnată în GOLAZO.ro.
„Libertate pentru suporteri”. Această scandare se aude, aproape etapă de etapă, meci de meci, pe stadioane. E refrenul care unește acolo unde partizanatul desparte.
Când solicită „libertate pentru suporteri”, galerii rivale, cum sunt cele din Cluj, ale CFR-ului și Universității Cluj, sunt animate de frăția nevoii de libertate.
Toată masa ultraseriei din România beneficiază de această unică scandare comună. E puntea de deasupra prăpastiei care, de zeci de ani, pune în posturi ireconciliabile galeriile lui Dinamo și FCSB. Doar minunea libertății a putut să adune diversitatea și să transforme concurența aprigă într-un element de progres.