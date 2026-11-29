Uneori, în spatele unei vieți longevive se ascunde ceva ce, aparent, nu e complicat: o stare de optimism. Mai multe studii susțin această teorie. Care sunt argumentele?

La finalul anului 2025, îndrăgitul actor Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani, iar în ajunul zilei sale de naștere, actorul a publicat o carte intitulată „100 de reguli pentru a trăi până la 100 de ani: Ghidul unui optimist pentru o viață fericită”.

Principala sa regulă este aplicată și de alte personalități ajunse la vârste înaintate.

Actorul spunea că nu se trezește „niciodată cu o stare de spirit proastă”, iar afirmația sa are și o explicație științifică. Mai multe cercetări citate de Science Alert arată că optimismul este asociat cu o speranță de viață mai mare. Mai mult, Dick Van Dyke nu este singurul exemplu celebru.

Ce spun oamenii de știință

Într-un articol publicat în 2025 în revista The Conversation, cercetătoarea în domeniul sănătății Jolanta Burke a explicat că studiile recente sugerează că persoanele optimiste, precum Van Dyke, au șanse mai mari să trăiască mai mult.

„Numeroase studii au arătat că menținerea unui nivel redus de stres și păstrarea unei atitudini pozitive și optimiste sunt asociate cu o viață mai lungă”, a subliniat aceasta.

Jolanta Burke face referire la un studiu pe termen lung, început în anii 1930, care a urmărit un grup de călugărițe aflate la începutul vieții monahale. În tinerețe, participantele au fost rugate să scrie povestea vieții lor. Șase decenii mai târziu, cercetătorii au descoperit că femeile care exprimaseră mai multe emoții pozitive în scrierile lor au trăit, în medie, cu zece ani mai mult.

Un studiu mai recent, publicat în 2019 în Marea Britanie, a arătat că optimismul este asociat în mod direct cu o speranță de viață mai mare, cu până la 15% în medie.

În cadrul a două grupuri mari de participanți, persoanele mai optimiste au avut șanse mai mari să atingă ceea ce cercetătorii numesc „longevitate excepțională”, adică să trăiască până la 85 de ani sau chiar mai mult, au arătat autorii studiului.

Optimismul este adesea asociat cu fericirea, sentimentul că viața are un scop și relațiile satisfăcătoare cu cei din jur. Toți acești factori sunt, la rândul lor, legați de o speranță de viață mai mare.

Cel mai amplu studiu din lume despre fericire se desfășoară încă din 1938. După aproape nouă decenii de cercetare, sute de lucrări științifice evaluate de specialiști, nenumărate chestionare, controale medicale și interviuri față în față, cercetătorii au identificat un tipar clar: Participanții care, la vârsta mijlocie, erau cei mai mulțumiți de relațiile cu prietenii și familia au avut cea mai bună stare de sănătate la 80 de ani.

Alt exemplu celebru

La începutul acestui an, și David Attenborough a împlinit 100 de ani. La aniversarea de 90 de ani, el le spunea jurnaliștilor că longevitatea sa se datorează pur și simplu norocului.

Deși acest lucru este probabil adevărat într-o anumită măsură, există și alți factori care ar fi putut contribui la viața sa îndelungată.

La fel ca Dick Van Dyke, Attenborough a rămas activ din punct de vedere social și fizic chiar și la vârste înaintate. El continuă să lucreze, spunând că detestă ideea pensionării.

David Attenborough. Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

Dick Van Dyke: „Bătrânețea ține în parte de realitate, în parte de starea de spirit și în parte de noroc”

Oamenii de știință nu știu cu certitudine de ce se întâmplă acest lucru, dar bănuiesc că o viață socială activă oferă un fel de protecție în fața stresului și anxietăților de zi cu zi.

În prezent, unii cercetători estimează că atingerea vârstei de 90 de ani depinde în proporție de 30% de factorii genetici și de 70% de comportamentele care influențează sănătatea, precum alimentația și activitatea fizică. O atitudine pozitivă ar putea fi unul dintre acești factori, iar oamenii apropiați nouă pot avea un rol important în menținerea ei.

Unele studii au arătat că adulții de peste 50 de ani care au un scop bine definit în viață tind să aibă o stare de sănătate fizică și mintală mai bună.

Dovezi în acest sens au fost găsite și în cel mai amplu și cuprinzător studiu din lume dedicat persoanelor care au împlinit 100 de ani și familiilor acestora, realizat de cercetători din Statele Unite.

De exemplu, studiul sugerează că urmașii persoanelor care au ajuns la 100 de ani au mai des un scop bine definit în viață decât populația generală. Acest lucru a fost asociat cu rate mai mici de îmbolnăvire, dizabilitate și declin cognitiv.

„Să îmbătrânești frumos nu înseamnă doar să eviți bolile sau să le amâni apariția”, declara în 2018 Paola Sebastiani, coautoare a studiului și biostatisticiană la Universitatea din Boston. „Este important să te simți bine cu propria viață, iar acest lucru ar trebui considerat un aspect esențial al îmbătrânirii sănătoase.”

Dick Van Dyke are însă un alt mod de a explica lucrurile.

„Bătrânețea ține în parte de realitate, în parte de starea de spirit și în parte de noroc”, scria actorul într-o altă carte a sa, intitulată Keep Moving: And Other Truths About Living Well Longer („Continuă să te miști: alte adevăruri despre cum să trăiești mai bine și mai mult”).