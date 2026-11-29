Trupul fostului ministru francez al Muncii, Robert Boulin, care a murit în 1979 în circumstanțe care nu au fost niciodată elucidate, a fost exhumat pentru a fi supus unei noi autopsii, a anunțat duminică secția „Cazuri nerezolvate” a Parchetului din Nanterre, transmite AFP.

Trupul lui Robert Boulin a fost exhumat joi, iar autopsia a fost efectuată a doua zi, a anunțat Parchetul din Nanterre, care așteaptă rezultatele testelor toxicologice și anatomopatologice.

Demersul vine la mai bine de 45 de ani de la moartea neelucidată a lui Boulin, relatează franceinfo. Trupul fostului ministru a mai fost exhumat și în 1983, potrivit sursei citate.

În luna iunie, ancheta privind moartea sa a fost reluată de secția „cazuri nerezolvate” a Tribunalului Judiciar din Nanterre.

Familia acuză un „asasinat politic”

„Familia lui Robert Boulin se bucură că ancheta avansează și că se pun la bătaie toate mijloacele pentru a descoperi adevărul în acest dosar neglijat atâta timp. Avem toată speranța că exhumarea cadavrului său ne va permite să aflăm mai multe despre circumstanțele decesului său”, au declarat pentru franceinfo avocații lui Fabienne Boulin-Burgeat, o autoare și activistă franceză, fiica fostului ministru, care încearcă de decenii să demonstreze că a fost vorba de un „asasinat politic”.

Oficialul guvernului condus de Raymond Barre a fost găsit fără suflare pe 30 octombrie 1979 într-un iaz din pădurea de la Rambouillet, în departamentul Yvelines, în nordul Franței.

Avea 59 de ani și era considerat un potențial prim-ministru dornic să întruchipeze, potrivit fiicei sale Fabienne Boulin-Burgeat, „o a treia cale împotriva ultracapitalismului”.

Anchetatorii au concluzionat la vremea respectivă că s-a sinucis prin înec, după ce a înghițit mai multe barbiturice.

Înainte de deces, ministrul a ridicat suspiciuni privind condițiile în care cumpărat un teren. Familia a insistat mereu că moartea sa a fost un „asasinat politic”, într-un context marcat, sub președinția lui Valéry Giscard d’Estaing, de moartea a trei miniștri, mai notează franceinfo.