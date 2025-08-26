La ce cursuri să îți dai copilul ca să se poată apăra în caz că e atacat. Sfaturi de la un antrenor și recomandări pentru fete

Un copil care știe câteva tehnici de autoapărare va ști nu doar cum să reacționeze fizic, ci și cum să își păstreze calmul și să găsească soluții rapide pentru a scăpa dintr-un pericol. FOTO: Shutterstock

Într-o lume în care bullyingul, hărțuirea și agresiunile printre tineri sunt la ordinea zilei, a ști să te aperi, încă de mic, este esențial. Cursurile de autoapărare și practicarea unor sporturi precum artele marțiale nu doar că sporesc încrederea în sine a copiilor, dar le oferă și abilitățile necesare pentru a reacționa inteligent și eficient în situații limită. Din cauza constituției și a forței reduse, feteIe sunt mai vulnerabile în fața unui atac, iar cunoașterea unor tehnici de apărare este cu atât mai importantă. Pentru a afla care sunt cele mai potrivite cursuri de autoapărare/ sporturi de contact și cum îi pot ajuta acestea pe copii și adolescenți, am stat de vorbă cu Paul Cojocaru, profesor de educație fizică și sport, antrenor de arte marțiale Qwan Ki Do, cu centura neagră 4 dani, și fondatorul unui program conceput special pentru copiii cu autism (Terapia 3C).

Un copil care conoaște câteva tehnici de autoapărare va ști nu doar cum să reacționeze fizic în caz că este atacat, ci și cum să își păstreze calmul și să găsească soluții rapide pentru a scăpa de pericol. Autoapărarea nu înseamnă doar să știi să-ți lovești la rândul tău agresorul, ci și abilitatea de a evalua o situație și de a alege ce e mai bine: să fugi, să strigi după ajutor, să dezamorsezi un conflict verbal care riscă să degenereze sau să te aperi fizic.