Cine e singurul deputat PSD care a semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan, demers al AUR. „La PSD votezi cum te taie capul, cum simte inima, creierul”

AUR susține că a strâns 112 din cele 155 de semnături necesare pentru a declanșa procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Între acestea apare și cea a unui deputat PSD, deși social-democrații nu sprijină public acest demers. În trecut, parlamentarul a semnat „din greșeală” o moțiune AUR împotriva guvernului din care partidul său făcea parte.

AUR a anunțat joi că a lansat platforma „suspeND.ro”, unde oamenii pot vedea câte semnături au fost strânse pentru a iniția demersul de suspendare în Parlament și poziția fiecărui parlamentar. Printre cei care susțin că președintele ar trebui să fie suspendat se numără și un deputat PSD, deși social-democrații se opun demersului.

Ce parlamentari au semnat până acum pentru suspendare

Toți parlamentarii AUR susțin demersul, la fel și cel de la S.O.S România. 6 deputați și senatori neafiliați cred că Nicușor Dan ar trebui să fie suspendat, potrivit site-ului AUR. Este vorba despre Dumitrița Albu, Pîclișan Gheorghe-Petru și Aurora-Tasica Simu – aleși pe listele POT, deși au părăsit între timp grupul parlamentar, Alecu Robert – ales pe listele AUR, Ciprian Ciubuc și Dumitru Coarnă – care au intrat în Parlament din partea S.O.S România.

Procedura de suspendare inițiată de AUR mai este susținută de încă doi parlamentari – Mădălin-Laurențiu Făget, de la Uniți pentru România și de un deputat PSD, Dorin Popa, care a fost inițial ales pe listele POT, dar s-a afiliat grupului PSD pe 10 iunie 2025, după ce a plecat cu scandal din POT, pentru că s-a certat cu președinta Anamaria Gavrilă.

Cine este Dorin Popa și de ce crede că Nicușor Dan ar trebui să fie suspendat

Popa se află la primul mandat de deputat, ales pe listele POT, partid pe care l-a părăsit pentru a se alătura apoi PSD. În septembrie anul trecut, el s-a remarcat prin faptul că a fost singurul parlamentar PSD care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură care fuseseră depuse de AUR, POT și S.O.S România împotriva Guvernului Bolojan, după ce premierul și-a angajat răspunderea pentru cinci proiecte de lege.

Atunci, Dorin Popa spunea că a fost o eroare, că a semnat în tabelul în care se strângeau semnăturile pentru moțiune, neștiind ce e.

Într-o discuție cu HotNews deputatul Dorin Popa a explicat că are un motiv foarte clar pentru care crede că Nicușor Dan ar trebui să fie suspendat.

„Domnia sa susține că vrea un Guvern care să obțină 233 de voturi în Parlament. Ceea ce nu se poate în condițiile în care tot domnia sa, domnul președinte, a spus foarte clar «fără AUR la guvernare». Or, conștient fiind de treaba asta, că n-ar exista o majoritate parlamentară pentru a avea un Guvern cu drepturi depline, consider că domnia sa ține pe loc România. Adică îl ține pe domnul Bolojan în continuare pentru că solicită 233 de voturi în Parlament”.

Președintele putea „să dezlege misterul”

Apoi, Popa a adăugat că PSD și-a asumat guvernarea și că în acel moment președintele ar fi putut „să dezlege misterul” și să renunțe la condiții. „Dom’le, dacă așa au votat românii, așa au votat românii”, a mai spus el.

Întrebat de ce a ales totuși să susțină inițiativa AUR, deși grupul din care face parte, PSD, nu o susține, deputatul a spus că în PSD nu i-a fost niciodată interzis să voteze cum vrea: „La grupul parlamentar PSD nu există treaba asta, «votezi ce vrem noi». Nu, votezi cum te taie capul, cum simte inima, creierul. Deci nu mi s-a interzis, nici în ședințele grupului parlamentar”.

Dorin Popa a spus, întrebat fiind dacă crede că rezolvarea crizei ar putea veni de la formarea unei coaliții PSD-AUR, că social-democrații au cerut refacerea vechii coaliții, dar nici PNL, nici USR nu au fost de acord.

„Domnul Nicușor Dan trebuia să rezolve această problemă și nu era greu de rezolvat din punctul meu de vedere. Cred că ar trebui să se maturizeze domnul președinte și să-i treacă de ideea că îi spune Comisia Europeană «fără AUR». Treaba lor. Doamna von der Leyen să spună în Germania, fără nu știu ce partid, nu România”, a spus el.

Reacție din PSD: „Nu susținem o astfel de inițiativă, avem nevoie de stabilitate”

Mihai Ghigiu, deputat PSD, a explicat joi la Parlament că social-democrații nu susțin inițiativa AUR și că, personal, nu vede niciun motiv care să justifice suspendarea președintelui:

„Cred că președintele Sorin Grindeanu a spus-o de mai multe ori, suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanșăm încă una. Eu personal nu văd niciun motiv pentru care o astfel de inițiativă să fie justificată. PSD, grupurile parlamentare ale PSD nu susțin o astfel de inițiativă”.

Întrebat despre faptul că Dorin Popa a decis să susțină inițiativa AUR, Ghigiu a spus că „domnul Popa este afiliat grupului Partidului Social-Democrat, dar decizia PSD este cea pe care v-am spus-o, nu susținem o astfel de inițiativă, avem nevoie de stabilitate”.

El a zis, de asemenea, că este suficientă criza guvernamentală și că ar trebui „să ne concentrăm pe ieșirea din această situație”.

În iulie, președintele a fost întrebat într-un interviu acordat Observator despre perspectiva suspendării și a spus că este un „subiect total neserios”:

„Nu, cred că e un subiect total neserios. Suspendarea trebuie să fie o sancțiune serioasă pentru niște încălcări serioase ale Constituției, e luată de o parte a populației în serios este un semn al neîncrederii generale față de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios”, a declarat Nicușor Dan.

Ce spune legea despre suspendarea președintelui

Președintele poate suspendat din funcție prin votul Parlamentului și demis prin referendum.

Procedura este prevăzută de articolul 95 din Constituție:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui.

Referendumul pentru demiterea Preşedintelui României este obligatoriu şi se stabileşte prin hotărâre a Parlamentului.

Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”.

Referendumul este valabil dacă votează cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, iar rezultatul lui este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.

În România, au fost organizate două referendumuri pentru demiterea președintelui, în 2007 și în 2012. Ambele l-au vizat pe fostul președinte Traian Băsescu și nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru validare.