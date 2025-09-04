Sari direct la conținut
Un singur parlamentar PSD a semnat una dintre moțiunile de cenzură împotriva Guvernului, dar spune că a fost „o eroare” / „Știți cum e” 

Ședința Camerei Deputaților în cadrul căreia deputații depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / George Călin
Dorin Popa, în ședința Camerei Deputaților în cadrul căreia deputații depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Deputatul Dorin Popa, ales pe listele POT, dar trecut la PSD, este singurul parlamentar al puterii care a semnat una dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție, cea cu privire la măsurile din domeniul sănătății. Contactat de HotNews, deputatul a spus că a semnat din greșeală.

Dorin Popa este membru al grupului PSD din Camera Deputaților din 10 iunie, după ce a plecat cu scandal din POT, pentru că s-a certat cu președinta partidului, Anamaria Gavrilă

„A fost o eroare. Am semnat doar un tabel, neștiind că e pentru moțiunea de cenzură. Dacă semnam, semnam toate patru, nu doar una. Am semnat în grabă, nici nu am văzut ce e, am crezut ca e inițiativă legislativă”, a explicat Dorin Popa, într-o discuție cu HotNews, motivul pentru care apare ca semnatar pe una dintre moțiunile de cenzură. 

Dorin Popa spune că el nu susține moțiunile de cenzură: „Dacă eu fac parte din grupul parlamentar PSD, și normal că mă raliez la deciziile PSD-ului”.

„Am depus la Biroul Permanent la Camera Deputaților o solicitare prin care am solicitat să îmi retrag semnătura pentru că e doar una. Dacă eram de acord, semnam toate patru. În grabă… Știți cum e”, a detaliat Popa.

În jur de 50 de deputați, majoritatea ai opoziției, au participat joi de la ora 11:00 fizic la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care vor fi citite cele 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS România. 

Pentru ședința în care se citesc moțiunile nu este nevoie de cvorum, conform regulamentului. 

Ședința a durat aproximativ o oră și jumătate și a avut loc în sistem hibrid, iar președintele de ședință, Sorin Grindeanu, a anunțat la începutul acesteia că și-au înregistrat prezența 172 de parlamentari. Dintre aceștia, doar aproximativ 50 sunt prezenți fizic, în plen.

Dezbaterea și votul asupra moțiunilor de cenzură va avea loc duminică, de la ora 13:00. 

