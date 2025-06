La o zi după ce anunţa că îl propune pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace, Pakistanul condamnă bombardamentul SUA asupra Iranului

Pakistanul a condamnat duminică atacurile comandate de Donald Trump asupra Iranului, la o zi după ce Islamabadul anunţa că îl va propune pe preşedintele Statelor Unite pentru Premiul Nobel pentru Pace, relatează News.ro citând Reuters.

Pakistanul a declarat că decizia lui Trump de a bombarda instalaţiile nucleare iraniene încalcă dreptul internaţional şi că diplomaţia este singura cale de a rezolva criza din Iran.

„Escaladarea fără precedent a tensiunilor şi violenţelor, cauzată de agresiunea continuă contra Iranului, este profund îngrijorătoare. Orice escaladare a tensiunilor va avea consecinţe grave pentru regiune şi nu numai”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Pakistanului.

De asemenea, duminică, premierul pakistanez Shehbaz Sharif l-a sunat pe preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi „a transmis condamnarea de către Pakistan a atacurilor SUA”, potrivit unui comunicat al liderului pakistanez.

În Karachi, cel mai mare oraş din Pakistan, mii de oameni au mărşăluit în semn de protest faţă de atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului.

Un steag american de mari dimensiuni, cu imaginea lui Trump, a fost aşezat pe şosea pentru ca demonstranţii să poată călca pe el. Protestatarii au scandat lozinci împotriva Americii, Israelului şi a Indiei, inamicul regional al Pakistanului.

Protests persist in #Karachi, #Pakistan, condemning the U.S.'s unjust attack on #Iran #WeStandWithIran pic.twitter.com/2cn6zqwfok