La puțin timp după atacul SUA asupra Venezuelei, un scriitor român a devenit viral pentru asemănarea sa cu Maduro

La scurt timp după atacul Statelor Unite asupra Venezuelei, site-ul de satiră Times New Roman a publicat un articol în care îl asociază ironic pe scriitorul Radu Paraschivescu cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, pornind de la o asemănare fizică comentată de-a lungul timpului, în glumă, în spațiul public.

Site-ul de satiră Times New Roman a publicat două texte care fac trimitere la asemănarea fizică dintre scriitorul Radu Paraschivescu și liderul venezuelean Nicolás Maduro, în contextul tensionat creat de intervenția americană din Venezuela.

Radu Paraschivescu. Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

În primul articol, autorii scriu, în cheie satirică, că „scriitorul Radu Paraschivescu a câștigat un al treilea mandat de președinte al Venezuelei. Deși funcția îi asigură mașină, coloană oficială și pază, scriitorul a rămas în continuare un om modest, care circulă cu tramvaiul și nu face cheltuieli extravagante”.

Textul continuă cu o declarație fictivă atribuită scriitorului: „Stai în trafic în mașina personală sau în cea prezidențială, același lucru. Stai. Așa mai iau tramvaiul până în Balta Albă, am timp să citesc o carte, să corectez o lucrare, să mai discut cu lumea, pentru că îmi place să interacționez cu cititorii mei”.

Cine este „complicele” lui Maduro

Al doilea articol publicat de Times New Roman pornește de la știrile despre capturarea lui Nicolás Maduro și duce gluma mai departe. Textul susține că „Nicolás Maduro a fost capturat astăzi, 3 ianuarie 2026, în urma unei operațiuni militare americane de amploare”, pentru ca apoi să introducă un personaj fictiv prezentat drept „complice al lui Maduro din România”.

Acesta este identificat în mod satiric drept Cătălin Striblea, jurnalist și realizator radio, care „a negat orice asociere cu activitățile sale criminale, precizând că a vorbit cu el doar despre cărți și idei controversate din societatea românească”.

Gluma a fost continuată și de activistul Radu Hossu, care a comentat pe Facebook, tot în registru comic: „I mark Radu Paraschivescu safe from Trump Special Operation! Am vorbit cu Radu și din fericire este bine. Spre deosebire de sosia lui, Maduro și soția lui”.