La scurt timp după ce a spus presei că l-a votat pe candidatul „greșit”, un locuitor din Alaska s-a trezit că agenții FBI îi sună la ușă

La scurt timp după ce un rezident din statul american Alaska a declarat unui reporter că s-ar putea să fi votat pentru „greșitul” Dan Sullivan, acesta spune că agenții FBI i-au sunat la ușa casei sale și l-au interogat.

„Există o mică posibilitate să-l fi votat pe greșitul Dan Sullivan”, a spus Greg Martone în timpul unui interviu acordat NewsNation, după ce și-a exprimat votul în weekend.

El a adăugat că speră să fi fost doar o senzație de „paranoia”, dar a precizat că dorește să verifice un model de buletin de vot pentru a vedea ordinea numelor. Departamentul de Justiție investighează dacă democrații din Alaska au încercat să inducă în eroare alegătorii prin recrutarea unui candidat la Senat cu același nume ca senatorul republican Dan Sullivan, cu scopul de a deturna voturi de la candidatul partidului președintelui Donal Trump.

După difuzarea interviului, agenții FBI au venit acasă la Greg Martone și au discutat cu el timp de aproximativ 20 de minute, a declarat acum bărbatul pentru CNN.

„Practic, voiau să știe dacă am fost indus în eroare de buletinul de vot”, a adăugat locuitorul din Alaska.

Martone a spus că, după ce a examinat un model de buletin de vot, este convins că a votat pentru „adevăratul” senator Sullivan, așa cum intenționase, și nu pentru Daniel J. Sullivan. „Sunt 99% sigur că nu am făcut nicio greșeală”, a precizat el.

El și-a descris declarațiile confuze din interviul de la NewsNation drept o „furtună perfectă”, deoarece a spus că nu dormise bine în noaptea precedentă. „Eram foarte obosit.”

În cadrul interviului acordat CNN, Martone a respins, de asemenea, teoriile conspirației care au început să circule pe internet și care îl acuză pe residentul din Alaska că ar lucra ca agent politic sau că și-ar fi exagerat confuzia în cadrul interviului acordat NewsNation.

El a afirmat că familia lui deține într-adevăr o tipografie care a produs fluturași politici, dar a precizat că această activitate nu este strict partizană.

Urmăriți LIVE noaptea alegerilor cruciale din SUA, cu cele mai noi informații și rezultate, pe HotNews

Scandalul legat de candidatul democraților din Alaska

Înainte de încheierea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, senatorul republican din Alaska, Dan Sullivan, a denunțat marți „frauda electorală” a democraților, acuzați că au încurajat un candidat cu același nume ca al său să candideze pentru a-i sustrage voturi.

„Asistăm la cel mai mare scandal de fraudă electorală din istoria statului Alaska, poate unul dintre cele mai mari din istoria Senatului american”, s-a indignat politicianul republican, în vârstă de 61 de ani, în fața presei, potrivit AFP.

Sondajele îl plasează pe Sullivan la egalitate cu adversara lui democrată, Mary Peltola, în acest stat polar situat la extremitatea nord-vestică a continentului american. Dacă va fi învins, acest lucru ar putea contribui la pierderea majorității republicane de care se bucură președintele Donald Trump în Senatul SUA.

De luni de zile, republicanii protestează împotriva prezenței unui alt Dan Sullivan în această campanie electorală. Un profesor pensionar fără nicio carieră politică, pe care îl numesc „Dan momeala”.

Săptămâna trecută, The New York Times (NYT) a publicat un amplu reportaj de investigație care arăta că un consultant democrat afiliat campaniei lui Mary Peltola și o structură națională a partidului l-au recrutat, cu scopul declarat de a-i sustrage voturi senatorului republican în funcție.

Această strategie nu este adesea considerată ilegală în Statele Unite și a fost utilizată de-a lungul timpului de ambele partide.

Însă aceste dezvăluiri au avut efectul unei bombe, cu câteva zile înaintea alegerilor, în contextul în care Donald Trump a părut că își intensifică eforturile pentru a contesta rezultatele în caz de înfrângere.

„Din păcate, stratagema funcționează”, a spus senatorul în exercițiu Dan Sullivan. „Candidatul-momeală figurează pe buletinul de vot. Probabil că mii de locuitori din Alaska își vor irosi votul din greșeală”, a adăugat el.

„Nimeni nu votează pentru acest tip în mod voluntar. El nu a făcut campanie”, a mai spus politicianul republican.

Administrația Trump a încercat să conteste în avans rezultatul scrutinului din Alaska, o cerere care a fost respinsă de un judecător federal.

După ce și-a exprimat votul într-un secție de votare din Anchorage, cu munții înzăpeziți în fundal, Sullivan s-a arătat dispus să accepte o eventuală înfrângere.

El a făcut apel la baza electorală republicană să se mobilizeze, iar la democrații și independenții indignați să voteze pentru el.

Autoritățile federale au deschis o anchetă penală în acest caz.

Potrivit NYT, Departamentul Justiției tocmai a trimis scrisori către aproximativ douăzeci de lideri democrați, acuzându-i că au conspirat pentru a încălca legislația privind finanțarea campaniilor electorale.

Urnele în Alaska se închid miercuri dimineață, la ora 7:00, ora României.