La summitul cu Trump, Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos, constată un lider european

Premierul polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia şi că a devenit clar faptul că Moscova respectă doar forţa.

Într-o postare pe reţeaua socială X, premierul polonez afirmă că partida în care se joacă viitorul Europei şi cel al Ucrainei a intrat acum într-o „fază decisivă”, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Astăzi este încă şi mai evident că Rusia îi respectă doar pe cei puternici şi Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos”, a remarcat Donald Tusk, sugerând că preşedintele rus a reuşit să-şi apere interesele mai abil decât Trump.

„Prin urmare, este crucial să menţinem unitatea întregului Occident”, a indicat şeful guvernului polonez.

Împreună cu alţi lideri europeni, acesta din urmă a publicat sâmbătă o declaraţie comună ce insistă ca în cazul unui acord de pace cu Rusia să fie oferite Ucrainei în mod obligatoriu garanţii de securitate occidentale şi să nu fie impuse limite pentru armata ucraineană.

Aceeaşi declaraţie reafirmă de asemenea cererea susţinătorilor europeni ai Ucrainei ca aceasta să nu cedeze teritorii Rusiei şi să aibă libertatea de a adera la NATO şi la UE.

Declaraţia comună a fost semnată, pe lângă premierul polonez, de şefii de stat şi de guvern din Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Finlanda, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

În declaraţia dată presei la finalul summitului cu Trump, preşedintele Putin le-a cerut susţinătorilor europeni ai Ucrainei să nu creeze obstacole şi să „nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise”.

Însă în reacţiile lor după summit, unii lideri europeni au cerut să fie menţinută „presiunea” asupra Rusiei, formulă regăsită şi în declaraţia comună menţionată. Mai mult, şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a afirmat că „blocul comunitar va continua să sprijine Ucraina, inclusiv prin elaborarea celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni” împotriva Rusiei.

Cu o zi înaintea summitului din Alaska, Trump a avertizat din nou Rusia că se expune unor „consecinţe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiului, el ameninţând-o anterior cu noi sancţiuni directe şi cu sancţiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc.

Însă după întâlnirea cu Putin, într-o declaraţie acordată postului Fox News, preşedintele american a estimat că simpla încetare a focului nu mai este o cale viabilă de oprire a războiului şi că este nevoie direct de un acord de pace. De asemenea, Trump a spus că, cel puţin pentru următoarele 2-3 săptămâni, nu mai ia în calcul noi sancţiuni împotriva Rusiei.

El se va întâlni luni la Casa Albă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a anunţat că, „dacă totul merge bine”, va fi apoi programată o întâlnire a lor cu Putin.