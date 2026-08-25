„Lacheu” vs. „rege al falimentelor”: Donald Trump se contrează dur cu un politician care l-a susținut anterior

Disputa comercială dintre Canada și SUA, declanșată de taxele vamale impuse de Washington aliatului său, a escaladat luni într-un război deschis de replici între președintele american Donald Trump, și premierul provinciei Ontario, Doug Ford, un fost susținător al său, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Ford a dat startul disputei în momentul în care, într-un interviu radio, i-a sugerat lui Trump unde să îl pupe. Remarca sa a venit după ce președintele SUA a anunțat că taxele vamale pentru automobilele, piesele auto și oțelul importat în SUA din Canada vor crește la 50% începând cu ianuarie 2027.

Liderul provinciei Ontario, unde este concentrată o mare parte din industria auto canadiană, a cerut, de asemenea, utilizarea „tuturor instrumentelor disponibile” împotriva Washingtonului, inclusiv posibila restricționare a vânzărilor de electricitate și minerale critice către SUA.

Trump a răspuns pe rețelele de socializare, numindu-l pe Ford „lacheu” al prim-ministrului canadian Mark Carney și fratele „mai puțin carismatic, inteligent și, în general, puțin impresionant” al „răposatului și marelui Rob Ford”. Acesta a fost primar al orașului Toronto, capitala provinciei Ontario și cel mai mare oraș al țării, din 2010 până în 2014.

Doug Ford, care este și liderul Partidului Conservator din Ontario, a ripostat la scurt timp după aceea, numindu-l pe Trump „dictator”, „tiran”, „ratat” și „rege al falimentelor” – o referință la cariera în afaceri a magnatului din New York”.

„Am avut de-a face cu tipi ca tine toată viața mea și știi ce? Toți ajung să piardă, pentru că tu ești un ratat”, i-a transmis Ford lui Trump în fața camerelor de luat vederi.

Premierul provinciei Ontario a amenințat că va impune taxe vamale la exporturile de energie electrică și va întrerupe furnizarea de minerale esențiale către Statele Unite.

Doug Ford, premierul provinciei Ontario din Canada, FOTO: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cine a fost Rob Ford, politicianul canadian lăudat de Trump

Referința lui Trump la Rob Ford a readus în discuție una dintre cele mai controversate figuri din politica canadiană recentă.

Rob Ford a atras atenția presei internaționale în 2013, în timp ce era primar al orașului Toronto, după ce a recunoscut că a fumat cocaină „crack”.

El a afirmat că a consumat drogul în timpul unuia dintre episoadele sale de beție. Dezvăluirea a urmat lunilor de controverse legate de un videoclip în care ar fi apărut consumând drogul.

Ford a refuzat să demisioneze în ciuda scandalurilor legate de droguri, alcool și prostituate, iar Consiliul Local din Toronto l-a deposedat în cele din urmă de o mare parte din puterea sa executivă. Rob Ford a murit de cancer în 2016.

Doug Ford și-a exprimat susținerea pentru Trump de mai multe ori

Pe de altă parte, relația dintre Trump și Doug Ford, ale cărui politici au fost descrise drept populiste de către comentatorii politici ai țării, nu a fost întotdeauna ostilă.

În noiembrie 2016, la scurt timp după ce Trump a câștigat primul său mandat de președinte al SUA, Ford a declarat că ar fi votat pentru republican, în ciuda comentariilor sale denigratoare la adresa femeilor și mexicanilor.

Trei ani mai târziu, în 2019, Ford și-a declarat din nou sprijinul pentru Trump: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe președinte și să nu vă înșelați. Sunt un mare republican, sunt un susținător al lui, cu o mentalitate conservatoare”.

Însă politicile protecționiste ale lui Trump l-au făcut pe Ford să-și reconsidere poziția asupra liderului republican în 2020, când Washingtonul a impus taxe vamale la exporturile de aluminiu canadiene.

Ruptura finală a venit în octombrie 2025, când Ford a decis să folosească fragmente dintr-un discurs al fostului președinte Ronald Reagan în reclamele de televiziune din SUA pentru a ataca taxele vamale ale lui Trump.

Președintele SUA a reacționat prin suspendarea negocierilor comerciale cu Canada și, ulterior, prin creșterea taxelor vamale pentru țara vecină.