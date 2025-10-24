Trump renunță la orice negocieri comerciale cu Canada din cauza unei reclame cu Ronald Reagan – VIDEO

Președintele Trump a anunțat joi seară că încheie orice discuții comerciale cu Canada, invocând o campanie publicitară a provinciei Ontario care folosește imaginea și vocea fostului președinte Ronald Reagan, scrie CBS News.

„Având în vedere comportamentul lor flagrant, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA SUNT ÎNCHEIATE PRIN PREZENTA”, a scris președintele pe Truth Social.

Președintele pare să facă referire la o reclamă lansată săptămâna trecută de Ontario, care include fragmente dintr-un discurs radiofonic din 1987 ținut de Reagan, în care fostul președinte a spus că tarifele vamale funcționează „doar pentru o perioadă scurtă de timp” și „afectează fiecare lucrător și consumator american”.

„Tarifele mari duc inevitabil la represalii din partea țărilor străine și la declanșarea unor războaie comerciale aprinse”, a spus Reagan , conform reclamei.

Nothing “fake” about this ad. That’s Reagan’s real voice opposing tariffs and trade wars. https://t.co/4Lo1aA7BZx pic.twitter.com/38QN5mSJmz — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 24, 2025

CBS News a contactat Casa Albă, Global Affairs Canada și biroul premierului din Ontario pentru comentarii.

Joi mai devreme, Fundația Ronald Reagan a declarat într-un comunicat postat pe X că reclama a folosit „conținut audio selectiv” care „denaturează discursul radio prezidențial”. Fundația a mai spus că guvernul din Ontario nu a cerut permisiunea de a utiliza fragmente din discursul lui Reagan și a spus că „își revizuiește opțiunile legale în această chestiune”.

Dl. Trump a făcut referire la declarația Fundației Ronald Reagan din postarea sa de pe Truth Social, numind reclama din Ontario „FALSĂ” și susținând că „a făcut asta doar pentru a interfera cu decizia Curții Supreme a SUA” – referindu-se la un caz pendinte privind legalitatea strategiei tarifare a dlui Trump.