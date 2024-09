FOTO Paragină în Parcul Herăstrău / „Totul se reduce la bani”. Când spune Nicușor Dan că va arăta decent cel mai mare parc al Capitalei

Sute de copaci uscați, iarbă uscată, buruieni, alei stricate, fântâni arteziene goale, bănci rupte, locuri de joacă deterioarate și construcții abandonate. Singurele care prosperă sunt terasele și restaurantele, care se înmulțesc. Aceasta este imaginea celui mai mare parc din București. De ani de zile, Primăria Capitalei nu a făcut nicio investiție majoră în Parcul Herăstru, care arată din ce în ce mai rău. „Totul este despre bani”, este explicația primarului general, Nicușor Dan.

Cum intri în Parcul Herăstrău, dinspre Parcul Bordei, te întâmpină câteva jardiniere goale și două terase nou apărute – una pe stânga și una pe dreapta. Iarba este pârjolită, ca într-o bătătură de la țară.

Imediat pe dreapta, dai cu ochii și de primul loc de joacă. Nu a mai fost modernizat de cel puțin 15 ani. Aleea din jur este căzută, caruselul este rupt, iar din balansoar a rămas doar o țeavă de metal, un pericol pentru copii. Lângă, un arbore rupt de la jumătate zace pe jos.

Pe aleea principală, o parte dintre copaci sunt uscați, fântâna de la intrare nu are apă, aleile sunt crăpate.

Un pic mai departe, paralel cu bulevardul Prezan, este un alt loc de joacă. Un leagăn este rupt, toboganul la fel, iar tartanul este deteriorat.

Locuri de joacă din Parcul Herăstrău Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

Lângă locul de joacă se află și un foișor în paragină, cu acoperișul rupt, podeaua ruptă, cuie ruginite și scânduri ieșite în afară. Un pericol pentru copiii care se joacă în zonă.

Drumul spre lac este plin de copaci uscați, câteva zeci după cum am numărat. Peisajul dezolant este completat de bănci și coșuri de gunoi rupte, vechi construcții abandonate și o fântână arteziană murdară și goală.

Paragină în Parcul Herăstrău. Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

Lacul este și el plin de alge și un miros înțepător te apasă. Malurile sunt rupte pe alocuri, iar un pericol pentru vizitatori.

Pe bucata dinspre Șoseaua Nordului, situația este și mai rea, fiind găuri între malul de lac și alee. Terasele însă prosperă. Pe porțiuni întregi treci ca printr-un tunel.

De ce a ajuns Parcul Herăstrău așa?

Cel mai mare parc al Bucureștiului este în administrarea Primăriei Capitalei. De ce a ajuns așa? L-am întrebat pe primarul general Nicușor Dan, care spune că este vorba doar despre bani.

„Sunt niște probleme în Parcul Herăstrău, pe care le cunoaștem. În primul rând, locurile de joacă – am schimbat doar o parte dintre ele. Avem achiziție publică pentru toate locurile de joacă din parcurile pe care noi le gestionăm. Dar totul este despre bani, fiindcă împărțim banii aceștia puțini și la străzi, și la locuri de joacă, și la termoficare, și la transport public. Estimez că într-un an, de acum încolo, toate locurile de joacă din parcurile pe care noi le administrăm vor fi noi. Ele nu au mai fost schimbate de 15 ani. Suntem cam la jumătate în momentul acesta”, a susținut primarul general.

Întrebat de ce, totuși, nu au fost făcute măcar mici reparații la locurile de joacă, la bănci și nu a fost întreținută vegetația, Nicușor Dan a răspuns că a făcut „câte ceva”, dar că era mai ieftin să cumpere lucruri noi decât să le repare pe cele vechi.

„Reparația locurilor de joacă costă la fel de mult ca înlocuirea”

„Nu am făcut mai mult în Herăstrău în principal din motive de bani, avem două subvenții, lucrări obligatorii cum a fost podul Grant, reparații de trotuare, marcaje rutiere (…). În Herăstrău, am reparat foișoarele istorice, unde a cântat Maria Tănase și unde vrem să facem evenimente (…). Noi am avut o mică încercare să reparăm locurile de joacă și ne-am dat seama că costă la fel de mult cum ar fi unele noi. Și atunci, am luat decizia să le înlocuim pe toate. Acesta este ritmul. Iarba nu rezistă fără sisteme de irigații”, a mai spus Nicușor Dan.

El a spus că în această toamnă Primăria Capitalei va începe asfaltarea aleilor interioare din Herăstrău. În cazul aleilor de lângă lac, lucrurile sunt mai complicate, pentru că mai întâi trebuie consolidate malurile de lac, iar lucrările costă 60 de milioane de lei,. Durează doi ani, mai spune Nicușor Dan.

În ceea ce privește copacii uscați, primarul recunoaște că a dat cu întârziere avizele de defrișare.

De ce sunt atâția copaci uscați în parcuri? Nicușor Dan dă vina pe schimbările climatice

Întrebat de ce totuși s-au uscat atâția copaci în parcuri și ce soluții sunt, el a dat vina pe schimbările climatice și a spus că va monta sisteme de irigații:

„Din ce am vorbit eu cu specialiștii, avem toamne mult mai secetoase față de cum erau și din cauza asta și copacii și vegetația suferă. Noi am investit destul de mult fie în refacere, fie în sisteme de irigații în parcuri. Nu știu acum, în Herăstrău, care este situația sistemelor de irigații. Dar pot să vă spun că planul de modernizare a parcului include și sisteme de irigații. Dacă nu punem irigații nu o să avem iarbă verde de la începutul verii până la sfârșitul toamnei”.

Nicușor Dan susține că Parcul Herăstrău va arăta decent „în aproximativ doi ani”.

Parcul Herăstrău – cel mai mare parc din București – este compus din trei parcuri, care în total au aproape 130 de hectare. Este vorba despre Herăstrăul vechi, aflat între bulevardul Prezan Constantin, bd. Aviatorilor, Șos. Nordului, str. Elena Vacarescu, Șos. Bucuresti-Ploiești și Șos. Kisellef. A fost înființat în 1938 și inaugurat de Regele Carol al II-lea. Suprafata: 52,5 hectare. Miorița este bucata dinspre fântâna Miorița și DN1 și are o suprafață de 25,5 hectare. Herăstrăul Nou, aflat la Șoseaua Nordului, a fost înființat în anul 1951 și are o suprafață de 51,9 hectare.