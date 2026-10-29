Lagarde pleacă de la șefia BCE înainte să i se termine mandatul. „Procesul de numire a succesorului începe de astăzi”

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, își va părăsi funcția pe 7 februarie 2027, adică cu aproape nouă luni înainte de expirarea mandatului său, prevăzută pentru sfârșitul lunii octombrie 2027, a anunțat joi BCE, potrivit AFP și Reuters.

Consiliul European va demara imediat procesul de desemnare a unui succesor al Christinei Lagarde în funcția de președinte al Băncii Centrale Europene, a declarat joi președintele Consiliului, Antonio Costa.

„Pentru a asigura o tranziție lină către următoarea conducere a BCE, procesul de numire a succesorului său va începe de astăzi și se va derula fără întârziere, în vederea luării unei decizii în timp util de către Consiliul European”, a scris Costa într-o postare pe X.

Lagarde a informat Consiliul Guvernatorilor instituției monetare, precum și pe președintele Consiliului European, António Costa, cu privire la decizia sa de a-și părăsi funcția în februarie, potrivit unui comunicat.

Șansă pentru Macron să mai poată face ceva

Succesorul său va fi numit de Consiliul European în conformitate cu procedura prevăzută de tratatele Uniunii Europene.

Prin părăsirea funcției începând cu luna februarie a anului viitor, Christine Lagarde îi oferă președintelui francez în exercițiu, Emmanuel Macron, posibilitatea de a participa la desemnarea unui succesor la BCE înainte de alegerile prezidențiale franceze din primăvară, în timp ce sondajele o plasează în prezent pe Marine Le Pen printre favoritele pentru scrutin.

Ajunsă la conducerea instituției de la Frankfurt în noiembrie 2019, după ce a condus Fondul Monetar Internațional (FMI), fosta ministră franceză a Finanțelor a traversat o serie de crize majore, de la pandemia de Covid-19 până la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie provocată de războiul din Ucraina.

Ce urmează apoi pentru Lagarde?

Conform comunicatului publicat joi, membrii Consiliului guvernatorilor i-au mulțumit călduros lui Lagarde și au ovaționat-o îndelung după anunțarea deciziei sale.

Rămâne de văzut care va fi următorul pas pentru Christine Lagarde, în vârstă de 70 de ani, o figură cunoscută în cadrul marilor organizații internaționale.

Deși politica franceză nu pare să figureze în planurile sale, Christine Lagarde nu intenționează neapărat să se retragă din viața publică.

Cea care, la sfârșitul lunii septembrie, a respins ideea unei candidaturi la Palatul Élysée este menționată printre personalitățile care ar putea prelua conducerea Forumului Economic Mondial de la Davos.