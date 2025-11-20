Operațiune majoră la frontieră: Echipamente militare, descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean, în Vama Albița

O amplă anchetă se află în desfășurare la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, acolo unde polițiștii de frontieră au descoperit noaptea trecută un camion încărcat cu componente militare, au precizat pentru HotNews, surse din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui.

Ansamblul rutier, format dintr-un autocamion și o remorcă, condus de un bărbat din Republica Moldova s-a prezentat la punctul de control al frontierei dintre țara vecină și România, joi, la ora 2.30, pe sensul de intrare pe teritoriul nostru, potrivit reprezentanților STPF Vaslui.



Cu ocazia verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit că în containerul transportat de camion se află componente de echipamente militare.



Au fost alertați polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Vaslui, DIICOT și SRI, care efectuează cercetări la fața locului.



„Containerul este încărcat cu cutii pline cu articole metalice susceptibile a fi părți componente a unor echipamente militare, lansatoare de rachetă. Cercetările sunt în plină desfășurare. Este descărcată cutie cu cutie”, au declarat, pentru HotNews, surse din cadrul STFP Vaslui.



La intrarea în țară, șoferul a declarat polițiștilor de frontieră că transportă elemente metalice.



„Cercetările sunt în fază incipientă, deocamdată nu există suficiente date pentru a fi comunicate. În funcție de competența stabilită de procurorul de caz, va fi comunicat un punct de vedere”, a precizat Irina Mirică, purtător de cuvânt al STPF Vaslui.