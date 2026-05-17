Lansatoarele Armatei, upgrade cu rachete ghidate care să le extindă semnificativ raza de acțiune

Forțele Terestre Române operează o serie de lansatoare de rachete modernizate după cele sovietice, de tip Grad, însă ele nu oferă nici raza, nici precizia unor sisteme moderne. O companie românească a propus Armatei un pachet de modernizare care vine cu rachete ghidate, capabile să acopere raze mult mai mari și care să devină complementare sistemelor americane HIMARS, cumpărate și folosite de Armată.

Potrivit surselor HotNews din Ministerul Apărării, Armata are în plan în următorii ani să modernizeze cel puțin o parte a sistemelor sale actuale de artilerie reactivă. În funcție de buget, planul de modernizare s-ar putea extinde pe mai mult timp și să acopere întreg arsenalul din dotare.

La expoziția militară BSDA a fost expus unul din produsele care vizează direct această capabilitate și care a fost propus Armatei Române.

LAROM este denumirea lansatoarelor de proiectile reactive (rachete) dezvoltate la începutul anilor 2000, având la bază lansatorul APRA-40, o variantă locală a sistemului sovietic BM-21 GRAD. Proiectul LAROM a fost dezvoltat de companiile Aerostar și Elbit.

În dotarea Forțelor Terestre sunt 54 de astfel de sisteme. Ele pot lansa rachete de 122 mm calibru (câte 20 per lansator) cu o bătaie de 20 de km sau rachete mai mari de 160 mm, cu o bătaie de 45 de km. Însă în ambele cazuri muniția este neghidată, adică nu este la fel de precisă precum alte rachete moderne folosite în prezent.

Acum, la BSDA, compania românească Aerostar, în parteneriat cu israelienii de la Elbit, au expus pe platforma de la Romaero un sistem românesc LAROM, dar care poate folosi rachete ghidate mai moderne.

Lansator LAROM cu rachete ghidate Accular și Extra

Upgrade cu rachete ghidate pentru LAROM

„Este o modernizare a sistemului LAROM. Este o soluție intermodulară. Pe acest lansator putem lansa rachetele neghidate, dar și cele ghidate. Noutatea este că putem lansa rachete ghidate Accular de până la 40 de kilometri, rachete de calibru 122 mm, și racheta Extra, una ghidată, de până la 150 de kilometri. Are o precizie de sub 10 metri. Ambele tipuri de rachete sunt ghidate, aceasta este noutatea”, a explicat pentru HotNews Claudiu Acostoae, director în cadrul Aerostar.

La Romaero, în cadrul BSDA, compania a expus un camion parte dintr-un sistem LAROM care avea în spate montate două lansatoare care pot fi operate simultan de pe aceeași platformă. Un lansator are 18 tuburi pentru rachete de 122 mm Accular, iar celălalt are patru tuburi pentru rachete Extra de calibru 306 mm.

Două tipuri de containere per lansator: 18 rachete de 122mm Accular și 4 rachete de 306mm Extra

Reprezentantul Aerostar susține că acest upgrade pentru Armată se poate face pe actualele sisteme și lansatoare LAROM și că noua variantă a fost testată deja de Elbit într-o altă țară care deja a operaționalizat sistemul.

În plus, potrivit reprezentantului companiei, sistemul utilizează un sistem mobil de control al focului (MFCS) de la Elbit. „Sistemul de lansare a rachetelor este similar cu cel al software-ului LAROM”, spune reprezentantul Aerostar.

Lansatoare complementare pentru sistemul HIMARS

Programul de actualizare a sistemelor LAROM nu este unul achiziționat de MApN, ci se află abia acum în prima fază.

„Acum îl prezentăm Armatei. Prima reacție a fost că le-a plăcut. Știm că au nevoie de un sistem complementar pentru HIMARS. Este mai ieftin și mai ușor de realizat, deoarece înseamnă modificarea echipamentului existent. Poate fi o soluție dacă vrei să tragi la 120 km, dar nu vrei să utilizezi o rachetă care poate ajunge la 300 km. O utilizezi pe cea de 120 km, de aceea este complementară sistemului HIMARS”, explică Claudiu Acostoae.

România a cumpărat în 2019 din Statele Unite, de la compania Lockheed Martin, trei sisteme de artilerie bazat pe rachete sol-sol cu bătaie mare HIMARS pentru circa 1,5 miliarde de dolari. Primul sistem a intrat în dotare în anul 2021, iar ultimul a fost operaționalizat în 2024.

Lansator de rachete HIMARS

Fiecare sistem are 18 instalații de lansare, iar contractul României a prevăzut și achiziția a trei tipuri diferite de rachete ghidate/dirijate.

Rachetele M30A1 și M31A1 sunt ghidate și au o bătaie de peste 90km și încap câte șase per vehicul/lansator.

Rachetele cele mai mari ATACMS încap câte una per lansator și sunt cele care pot lovi ținte terestre până la 300 de km.