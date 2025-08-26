Lanț olandez celebru de magazine pregătește un val de deschideri în România

Lanțul olandez de magazine cu discount Action, care vinde produse la preț redus, atât alimentare, cât și nealimentare, pregătește deschiderea primelor magazine pe piața din România, mișcare anunțată de Profit.ro din vara anului trecut, continuând să lanseze anunțuri de angajare pentru magazine în Turda, Oradea, Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Ocna Mureș, Arad, Hunedoara, Simeria, Călan, Deva, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Târgoviște, Ilfov, București.

Foto: © Svleusden | Dreamstime.com