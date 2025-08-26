Sari direct la conținut
Profit.ro

Lanț olandez celebru de magazine pregătește un val de deschideri în România

  • Profit.ro
HotNews.ro
Lanț olandez celebru de magazine pregătește un val de deschideri în România
Magazin Action din Olanda. Foto: Svleusden | Dreamstime.com

Lanțul olandez de magazine cu discount Action, care vinde produse la preț redus, atât alimentare, cât și nealimentare, pregătește deschiderea primelor magazine pe piața din România, mișcare anunțată de Profit.ro din vara anului trecut, continuând să lanseze anunțuri de angajare pentru magazine în Turda, Oradea, Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Ocna Mureș, Arad, Hunedoara, Simeria, Călan, Deva, Râmnicu Vâlcea, Ploiești, Târgoviște, Ilfov, București.

Citește mai mult pe Profit.ro

Foto: © Svleusden | Dreamstime.com

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro