Lanțurile de magazine din Rusia închid în masă supermarketurile și trec la „magazine pentru săraci”

Piața de retail alimentar din Rusia trece printr-o transformare pe fondul încetinirii economiei și al creșterii inflației: locul supermarketurilor și hipermarketurilor este luat de magazinele pentru economii, cu discounturi constante, relatează Kommersant și The Moscow Times.

Analiștii din Rusia au calculat că în primele nouă luni ale acestui an în țară s-au închis 67 de magazine de mari dimensiuni, cu o suprafață totală de peste 185.000 de metri pătrați. Din 2017, ponderea super și hipermarketurilor în structura comerțului cu amănuntul s-a redus aproape la jumătate – de la 37% la 21%.

Piața a fost acaparată de magazinele pentru economii, a căror cotă a crescut de la 49,9% la 63,4%. Cea mai mare creștere au înregistrat-o așa-zisele magazine „hard discounters”, cu reduceri mari, cunoscute în Rusia drept „magazine pentru săraci”, potrivit The Moscow Times. Acestea fac investiții minime în amenajarea spațiilor și limitează sortimentele pentru a menține prețurile scăzute. În ultimii opt ani, ponderea acestora a crescut de la 4,8% la 16,4%.

Directorul general al companiei „Infoline-Analitika”, Mihail Burmistrov, explică această tendință prin trecerea rușilor la un model de comportament axat pe economisire, din cauza prețurilor ridicate la produse alimentare. Potrivit acestuia, dorința populației de a face economii afectează negativ dezvoltarea pieței de retail la scară mare.

Unele magazine rusești își reduc sortimentele pentru a optimiza costurile

Expertul subliniază că, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și a ratei-cheie ridicate a Băncii Centrale, deschiderea de super și hipermarketuri a devenit nerentabilă. Burmistrov adaugă că retailerii se adaptează rapid la noua realitate și transformă pe scară largă spațiile existente în „magazine pentru săraci” și depozite pentru livrări online. Potrivit Asociației Companiilor de Comerț cu Amănuntul (AKORT) din Rusia, deschiderea unui astfel de magazin costă cu 20–40% mai puțin decât cea a unui supermarket.

În plus, retailerii optimizează activitatea magazinelor prin reducerea sortimentului. Astfel, în iulie 2025, oferta de produse alimentare din retail s-a redus cu 2,3% față de anul anterior, iar cea de produse nealimentare – cu 1,8%, potrivit calculelor companiei de cercetare Nielsen.

The Moscow Times notează că Rusia este împinsă spre economisire de inflație, care, potrivit datelor oficiale ale Rosstat, a depășit 40% de la declanșarea invaziei în Ucraina în februarie 2022. Este așteptat ca aceasta să înregistreze un nou salt după ce ministerul finanțelor de la Moscova a anunțat creșterea Taxei pe Valoare Adăugată de anul viitor, pentru a finanța cheltuielile de război.

Un studiu făcut de firma de cercetare a pieței Romir arată că 58% dintre cetățenii Rusiei renunță conștient la anumite produse pe care le cumpărau anterior, 57% caută echivalente în categorii de preț mai mici, iar 49% aleg „magazinele pentru săraci” sau încearcă pur și simplu să meargă mai rar la magazin.