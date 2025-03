Lasconi vorbește, pentru prima dată, despre o variantă în care ar putea renunța la candidatura la alegerile prezidențiale

Lidera USR, Elena Lasconi, a fost întrebată, luni, într-o conferință de presă, dacă ar renunța la candidatura la președinție în favoarea lui Ilie Bolojan și a răspuns că „totul de negociabil”. Ea a spus că joi se va întâlni cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, căruia îi transmite să strângă semnături pentru o candidatură a actualului președinte interimar al României.



„Totul se negociabil. Eu l-aș susține pe domnul Bolojan așa cum l-am susținut și ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Și rămâne de văzut. Nu știu, eu aș vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături și pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”, a declarat Elena Lasconi, întrebată despre posibilitatea de a se retrage din competiția electorală dacă Bolojan va fi candidat.



Ea a spus că duminică a vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu și că joi se vor întâlni.



„Nu am așteptat și nu aștept de la Marcel Ciolacu absolut nimic, nici măcar un mărțișor, nu am așteptat telefonul lui, nu îmi plac chestiile astea (…). Dacă nu te uiți la televizor, nu știi că cineva te caută, deși toată lumea are numărul meu de telefon. Dar am vorbit cu el ieri și am stabilit că o să ne întâlnim joi, să discutăm. Nu mi-a spus exact ce să discutăm, dar mie mi-este foarte clar că dacă el își dorește binele României, acum nu știu să vă spun dacă își dorește sau nu, pentru că știe că e pe ultima sută de metri, că va fi în cărți la PSD doar două luni, după prezidențiale, oricum, noi avem de gând, USR-ul, să facem moțiune de cenzură și să dăm jos acest guvern. Nu știu exact ce vrea să discute cu mine, dacă își dorește binele României, ar trebui să se gândească, poate, să strângă semnături și pentru domnul Bolojan, că ar fi o opțiune și asta”, a spus Lasconi.

Lasconi spune că „pentru Bolojan” ar putea lua în considerare renunțarea la candidatură

Întrebată ce anume i-ar putea oferi Marcel Ciolacu ca să o convingă să renunțe la candidatură, Elena Lasconi a spus că „depinde de ce vrea să negocieze”.

„O negociere înseamnă tu să propui și să vezi ce ai de câștigat. Pe mine nu mă interesează ce am eu de câștigat, pe mine mă interesează să aibă de câștigat România și să fim siguri că țara asta nu o să fie condusă de descreierați sau de vreun reprezentant al izolaționiștilor, mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm, cu războiul din Ucraina, cu discuțiile care vin de la Casa Albă, cu tot ceea ce se întâmplă în Europa”, a subliniat președinta USR.



Întrebată dacă ar renunța la candidatură dacă premierul Marcel Ciolacu ar oferi USR intrarea la guvernare, Lasconi a spus: „Pentru Crin Antonescu, niciodată!”.



„Pentru Bolojan aș putea să iau în considerare, dar eu am declarat că mi-ar plăcea o persoană în care am încredere, pentru că știu ce poate, este Maia Sandu. Dacă coaliția de guvernare ar decide și ea ar fi de acord, ceea ce nu prea cred, pentru că probabil se gândește că ar vulnerabiliza Republica Moldova, dacă coaliția ar fi de acord să o susțină pe Maia Sandu, eu cu foarte mare drag aș face asta și aș încerca să-i conving și pe colegii mei”, a spus Elena Lasconi.

Despre discuțiile pe care le va avea cu Ciolacu: Deocamdată mă duc să văd ce vrea

Despre mandatul cu care merge la discuțiile cu Marcel Ciolacu, Elena Lasconi spune că va fi o discuție informală, „să vadă ce vrea”.



„Dacă mă întrebați de domnul Bolojan, eu consider că ar fi o opțiune mai bună decât Crin Antonescu. Eu nu l-aș vota niciodată pe un om care în ultimii zece ani nu a făcut nimic și a trăit pe cârca nevestei. Nu aș vota niciodată un om care a fost cunoscut ca și chiulangiul din Parlament. Și cred că acum mai mult ca oricând ar trebui ca românii să se uite la caracterul candidaților (…). Care sunt faptele care îi recomandă, cunoștințele pe politică externă, înțelegerea, curajul de a reacționa atunci când există momente din acestea cum au fost discuția Zelenski-Trump. Aș vrea să văd cum se poziționează față de Ucraina, dar pe bune, că eu am văzut numai că o dau la întors”, a declarat Elena Lasconi.



În legătură cu reacțiile din USR despre varianta intrării la guvernare în schimbul candidaturii, Lasconi a susținut că nu s-a discutat foarte mult despre a merge la guvernare, ci mai degrabă despre subiectul „Lasconi-Nicușor”.



„Cei care mă susțin sunt foarte mulți și îmi spun tot timpul să nu renunț. Să știți, e complicat. Puneți-vă în locul meu. Ideea este următoarea: eu am o responsabilitate, o responsabilitate pe care am primit-o atunci când am fost votată președintele partidului și candidat la prezidențiale”, a adăugat Lasconi.

Amintim că primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat, prin decizia fără precedent luată de Curtea Constituțională în decembrie 2024. Hotărârea a fost luată cu două zile înaintea turul 2 al scrutinului, în care intraseră candidatul independent Călin Georgescu și candidata USR Elena Lasconi.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat săptămâna trecută că USR ar trebui să intre la guvernare alături de PSD, PNL, UDMR şi de grupul minorităţilor şi să îl susţină pe candidatul unic al coaliţiei de guvernare, Crin Antonescu, la alegerile prezidențiale din acest an.

Ce a spus Bolojan despre o posibilă candidatură

În prima sa conferință de presă la Cotroceni, susținută în 28 februarie, Ilie Bolojan a fost întrebat de mai multe ori de jurnaliști dacă va accepta să candideze la alegerile prezidențiale. El replicat că există deja un candidat al coaliției, care este Crin Antonescu, însă nu a exclus categoric.

„Coaliția are un candidat, pe domnul Crin Antonescu. M-am gândit când voi închide acest mandat de interimar, sper să las lucrurile într-o stare mai bună decât le-am găsit și să predau această instituție, poate și țara noastră, într-o stare mai bună”, a fost declarația președintelui interimar.

Întrebat ulterior dacă respinge total ideea unei candidaturi independente pentru Cotroceni, Bolojan a spus că „am încercat în toți anii să fiu un om serios. Dacă semnez ceva, respect o înțelegere”, cu referire la decizia coaliției de a-l susține pe Crin Antonescu.

Întrebat dacă în eventualitatea în care USR ar propune ca el să fie candidatul comun al coaliției ar accepta propunerea, Ilie Bolojan spus că a răspuns deja la această întrebare.

Primul tur al alegerilor prezidențiale este programat în 4 mai, iar cel de al doilea tur de scrutin, pe 18 mai.

În cel mai recent sondaj de opinie, realizat de AtlasIntel la comanda lui Nicușor Dan și publicat în 25 februarie, candidatul independent Călin Georgescu este creditat cu 38,4% din intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale, urmat de Nicușor Dan cu 25,4% și Crin Antonescu cu 15,8%. Elena Lasconi se situează pe poziția a cincea, după Victor Ponta, cu 5,8%.