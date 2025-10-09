László Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură, voce critică la adresa guvernului Orban: „E un caz psihiatric. Cum poate fi neutralitate când rușii ucid oameni?”

Scriitorul maghiar László Krasznahorkai, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură 2025, a criticat dur poziția guvernului de la Budapesta față de războiul din Ucraina, într-un interviu publicat recent în revista americană The Yale Review. Autorul a descris „neutralitatea” promovată de premierul Viktor Orbán drept o atitudine inumană și „un caz psihiatric”, afirmând că „nu poate accepta că oamenii îi ucid pe alți oameni”.

Câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură 2025 spunea, într-un interviu publicat în februarie 2025 în revista americană The Yale Review, realizat de scriitorul britanic Hari Kunzru, că ceea ce se întâmplă în Ucraina îi amintește de marile războaie ale secolului trecut.

„Primul Război Mondial se repetă, în esență?! Ce cred eu?! Mă umple de groază. Ungaria este o țară vecină cu Ucraina, iar regimul Orbán adoptă o poziție fără precedent, aproape nemaiîntâlnită în istoria noastră.”

Critici dure la adresa lui Viktor Orban

Scriitorul maghiar critică ideea de neutralitate a premierului Viktor Orbán și spune că este imposibil ca o țară să rămână neutră atunci când vecinul ei este invadat.

„Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că liderii politici ai Ungariei vorbesc despre o așa-zisă neutralitate în această chestiune! Cum poate o țară să fie neutră când rușii invadează o țară vecină? Și nu-i omoară pe ucraineni de aproape trei ani? Ce înseamnă «Aceasta este o chestiune internă slavă» – așa cum spune prim-ministrul maghiar?! Cum poate fi o chestiune internă când oamenii sunt uciși?”

„Un război murdar, putred”

Scriitorul László Krasznahorkai adaugă că Ungaria a fost invadată de ruși în trecut și consideră că poziția actualului guvern este lipsită de logică și de umanitate.

„Acest regim maghiar e un caz psihiatric. Există un calcul inuman în spatele său: «Poate că mi-au ucis deja fiica, dar prefer să accept asta dacă astfel nu-i fac rău mamei mele». Dar îi vor face rău și ei. O vor ucide și pe ea. Atât de greu e de înțeles?”

Krasznahorkai mai spune că nu se poate obișnui cu ideea de război și că îl consideră „o nebunie a lumii moderne”, care vorbește despre tehnologie și viitor în timp ce oamenii mor în tranșee: „Un război murdar, putred, se desfășoară sub ochii mei. Lumea începe să se obișnuiască cu el. Eu nu pot. Nu pot accepta că oamenii îi ucid pe alți oameni. Poate că și eu sunt un caz psihiatric.”

„Toate acestea se întâmplă în timp ce, în spațiul digital, există o viziune a viitorului care promite că avansul amețitor al tehnologiei va aduce în curând o lume frumoasă, nouă. Aceasta este o nebunie totală. În timp ce un război fundamental de secol XX se dezlănțuie, cineva vorbește despre cum vom merge curând pe Marte. Sper ca Putin și simpatizanții lui să fie primii pasageri.”

Krasznahorkai vorbește apoi despre ideea de apocalipsă, una dintre temele care apar frecvent în cărțile sale. El nu vede sfârșitul lumii ca pe un eveniment brusc, ci ca pe un proces continuu.

„Apocalipsa nu este un singur eveniment, așa cum profeția Judecății de Apoi o prezintă. Apocalipsa este un proces care durează de foarte mult timp și va continua mult timp de acum înainte. Apocalipsa este acum. Apocalipsa este o judecată continuă.”

„Speranța aparține viitorului, dar viitorul nu vine niciodată”

Scriitorul afirmă că speranța este mereu legată de viitor, dar că viitorul nu vine niciodată, iar singurul timp real este prezentul.

„Ne putem amăgi doar cu viitorul; speranța aparține întotdeauna viitorului. Iar viitorul nu sosește niciodată. Doar ceea ce există acum, există cu adevărat. Iadul și raiul sunt amândouă pe Pământ, și sunt aici, acum. Nu trebuie să le așteptăm.”

Cine este László Krasznahorkai, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură 2025

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat, joi, că Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost acordat scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa impresionantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Născut în 1954, în orașul Gyula, aproape de granița cu România, Krasznahorkai este autorul unor romane precum „Sátántangó”, „Melancolia rezistenței” și „Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim”, cunoscut pentru stilul său hipnotic și temele legate de colapsul lumii moderne. În România, opera sa este publicată de Editura Trei / Anansi.

„László Krasznahorkai este un mare scriitor epic din tradiția Europei Centrale, care se întinde de la Kafka până la Thomas Bernhard și este caracterizat prin absurdism și exces grotesc. Dar paleta sa este mai largă, iar el privește de asemenea spre Est în adoptarea unui ton mai contemplativ și mai fin calibrat”, notează Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul oficial care însoțește anunțarea câștigătorului.