BREAKING Premiul Nobel pentru literatură din 2025 a fost câștigat de scriitorul maghiar László Krasznahorkai. „Profetul Apocalipsei” / Editura unde e tradus în România

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat joi după-amiaza că Premiul Nobel pentru literatură a fost acordat în 2025 scriitorului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa impresionantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

„László Krasznahorkai este un mare scriitor epic din tradiția Europei Centrale, care se întinde de la Kafka până la Thomas Bernhard și este caracterizat prin absurdism și exces grotesc. Dar paleta sa este mai largă, iar el privește de asemenea spre Est în adoptarea unui ton mai contemplativ și mai fin calibrat”, notează Academia Regală Suedeză de Științe în comunicatul oficial care însoțește anunțarea câștigătorului.

Krasznahorkai s-a născut în 1954 în micul oraș Gyula, în sud-estul Ungariei, aproape de granița cu România. O zonă rurală la fel de izolată constituie decorul primului său roman, Sátántangó, publicat în 1985 (Satantango, 2012), care a fost o adevărată revelație literară în Ungaria și lucrarea ce i-a adus consacrarea autorului.

„Omenirea în pragul colapsului”

Adesea numit „scriitorul apocalipsei”, opera lui Krasznahorkai surprinde umanitatea în pragul colapsului, al transcendenței și al revelației, îl caracterizează criticii.

De la Satantango la Melancolia rezistenței și Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim (în România, Editura Trei l-a publicat), ficțiunea sa se desfășoară în fraze lungi, hipnotice, care imită haosul însuși, spirală prin disperare, credință și absurditate. Lumile sale se prăbușesc, dar în ruine, el găsește frumusețe și rezistență.

Romanul înfățișează, într-un limbaj de o sugestivitate puternică, un grup de locuitori ruinați care trăiesc la o fermă colectivă abandonată din mediul rural ungar, chiar înainte de prăbușirea comunismului. Liniștea și așteptarea domnesc, până când carismaticul Irimiás și tovarășul său Petrina – despre care toți credeau că au murit – apar brusc în peisaj. Pentru locuitorii care îi așteptau, ei par mesageri fie ai speranței, fie ai Judecății de Apoi.

Romanul a fost adaptat într-un film original în 1994, realizat în colaborare cu regizorul maghiar Béla Tarr. De altfel, cei doi aveau să colaboreze la mai multe filme împreună, cu Tarr în rol de regizor și Krasznahorkai în cel de scenarist.

Anul trecut Premiul Nobel pentru literatură a fost acordat scriitoarei sud-coreene Han Kang „pentru proza sa poetică intensă care confruntă traume istorice și expune fragilitatea vieții umane”. Han Kang a fost prima femeie din Asia premiată cu Nobelul pentru literatură și prima femeie din Coreea de Sud care a câștigat vreodată un Premiu Nobel.

Premiile Nobel acordate până acum în 2025

Ca în fiecare an, Nobelul pentru literatură a fost al patrulea decernat în 2025 de către Academia Regală Suedeză de Științe.

Vineri, la ora 12:00 urmează să fie anunțat laureatul de anul acesta al Premiului Nobel pentru pace, în timp ce luni, 13 octombrie, va fi anunțat câștigătorul Premiului în științe economice în memoria lui Alfred Nobel.

