Laura Codruța Kovesi avertizează că Europa este invadată de rețele infracționale chineze care operează la „scară industrială”

Laura Codruța Kovesi, fotografiată în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o în data de 2 octombrie 2025 în Grecia, la Pireu, FOTO: Nick Paleologos / AFP / Profimedia Images

Laura Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a denunțat joi rețelele infracționale, în special cele chineze, despre care a spus că invadează Uniunea Europeană și comit fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, relatează Kathimerini și La Libre.

„Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat ea în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o joi în portul grec Pireu. „Organizațiile infracționale au dus frauda vamală și cea în domeniul TVA-ului la scară industrială”, a subliniat ea.

„Credeți că doar traficul de droguri este violent? Nu mai este cazul”, a mai spus Kovesi, vorbind totodată despre „indivizi foarte periculoși care plănuiesc crime din motive legate de frauda vamală și TVA”.

Procurorul-șef al Uniunii Europene se află în Grecia pentru a verifica stadiul anchetei în așa-zisul dosar „Calypso” și al altor investigații aflate în curs, inclusiv un amplu scandal privind subvențiile agricole și un contract întârziat pentru infrastructura de siguranță feroviară, despre care se crede că a contribuit la dezastrul feroviar de la Evangelismos din 2023.

Kovesi instrumentează un dosar de anvergură pentru Grecia

Șase persoane, inclusiv doi vameși, au fost arestate în cadrul „Operațiunii Calypso” și au fost acuzate de fraudă vamală și cu TVA la mărfuri care au intrat în UE prin Pireu, cel mai mare port al Greciei.

Aproximativ 2.435 de containere, pline în principal cu biciclete electrice, textile și încălțăminte, au fost confiscate în cea mai mare operațiune de acest fel ce a avut loc vreodată în UE.

Schema frauduloasă dura de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro în taxe vamale neplătite și 450 de milioane de euro în TVA necolectat, potrivit Parchetului European.

Aceste rețele au „creat un ecosistem infracționali susținut de corupția funcționarilor vamali și fiscali, a brokerilor vamali și a personalului bancar”, a mai spus Kovesi.

„Corupția nu este un fenomen specific Greciei. Ea există peste tot. Însă grupările de infracționale organizate invadează Europa”, a adăugat ea, subliniind că porturile reprezintă principalele porți de intrare.

