Laureata Nobel Narges Mohammadi a fost spitalizată de două ori după arestarea violentă de săptămâna trecută

O imagine a lui Narges Mohammadi a fost proiectată pe Hotelul Central din Oslo înainte ca cei doi copii ai acesteia să ridice în numele ei premiul decernat de Comitetul Nobel în decembrie anul trecut, FOTO: Javad Parsa / NTB Scanpix / Profimedia Images

Narges Mohammadi, laureata din 2023 a Premiului Nobel pentru Pace, a fost dusă de două ori la camera de gardă a unui spital după ce a fost lovită de forțele de securitate care au arestat-o pe 12 decembrie, a transmis luni familia sa, potrivit Reuters.

Activista pentru drepturile omului a câștigat premiul cu doi ani în urmă, în timp ce se afla în detenție. Ea a fost premiată în urma unei campanii desfășurate timp de trei decenii pentru drepturile femeilor și abolirea pedepsei cu moartea în Iran.

Ea a fost arestată din nou vineri, după ce fusese eliberată la sfârșitul anului trecut din cauza stării de sănătate. Noua arestare a sa a venit după ce ea a denunțat moartea suspectă a avocatului Khosrow Alikordi.

Hasan Hematifar, procurorul general al orașului Mașhad, le-a declarat sâmbătă jurnaliștilor că Mohammadi și fratele lui Alikordi au făcut remarci provocatoare la ceremonia de comemorare a avocatului. Ceremonia a avut loc în orașul Mashhad din nord-estul țării, magistratul local acuzându-i pe cei doi că i-au încurajat pe cei prezenți „să scandeze sloganuri care încalcă normele” și să „tulbure ordinea publică”.

Laureata Nobel, acuzată și de „cooperare cu guvernul israelian”

Fundația Narges, administrată de familia acesteia, a precizat că Mohammadi a reușit să își sune familia târziu duminică seara.

„Narges Mohammadi a spus în convorbire că intensitatea loviturilor a fost atât de mare, violentă și repetată, încât a fost dusă de două ori la camera de gardă a spitalului… Starea ei fizică în momentul apelului nu era bună și părea slăbită”, a transmis fundația într-o postare pe rețeaua de socializare „X”.

Mohammadi fusese eliberată în decembrie anul trecut din închisoarea Evin din Teheran, după suspendarea pedepsei sale cu închisoarea pentru a putea urma tratament medical.

Ea le-a spus familiei că este acuzată de „cooperare cu guvernul israelian” și că a primit amenințări cu moartea din partea forțelor de securitate, ceea ce a determinat-o să solicite echipei sale juridice să depună o plângere oficială împotriva instituției de securitate care o deține și împotriva modului violent în care a fost arestată.

Autoritățile iraniene nu au oferit imediat un comentariu.