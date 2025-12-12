Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată „în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie”

O imagine a lui Narges Mohammadi a fost proiectată pe Hotelul Central din Oslo înainte ca cei doi copii ai acesteia să ridice în numele ei premiul decernat de Comitetul Nobel în decembrie anul trecut, FOTO: Javad Parsa / NTB Scanpix / Profimedia Images

Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP, conform News.ro.

„Fundaţia Narges Mohammadi a anunţat că a primit informaţii credibile potrivit cărora Narges Mohammadi a fost arestată în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie, la o ceremonie de comorare a şapte zile de (la moartea) lui Khosrow Alikordi”, un avocat care a murit săptămâna trecută, a anunţat comitetul în jurul orei locale 13.00 (11.30, ora României).

Avocata franceză a laureatei, Chirine Ardakani, a confirmat pentru AFP această informaţie.

Narges Mohammadi a fost recompensată în detenție cu Premiul Nobel pentru Pace în 2023, ca recunoaștere a campaniei sale de trei decenii pentru drepturile femeilor și abolirea pedepsei cu moartea în Iran.

Mohammadi execută mai multe pedepse în infama închisoare Evin din Teheran, fiind acuzată, printre altele, de răspândirea de propagandă împotriva Republicii Islamice.

În decembrie 2024 fost eliberată din închisoarea Evin din Iran după ce pedeapsa ei a fost suspendată pentru ca activista să poată urma un tratament medical.