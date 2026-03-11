Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, cercetat și convocat la Inspecția Judiciară

Laurențiu Beșu, fost judecător și actual procuror, care a apărut în documentarul Recorder „Justiție capturată”, este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciară pentru „nerespectarea secretului deliberării”, potrivit PressHub. Inspecția Judiciară, prin Direcția de inspecție pentru judecători, l-a citat pe Beșu la sediul instituției pe 25 martie.

Sesizarea în cazul lui Laurențiu Beșu a fost făcută de conducerea Curții de Apel București, care a trimis în luna decembrie solicitări către Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Curtea de Apel București a calificat drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului din investigația jurnalistică. Mai mult, Curtea a insinuat, indicând câteva articole de presă de anul trecut, că judecătorul Beșu ar fi agent acoperit.

Potrivit PressHub, Inspecția Judiciară va verifica toate dosarele soluționate de Beșu și va formula o propunere de soluție.

Hotărârea disciplinară va fi luată de Secția pentru judecători a CSM, iar eventuala contestație va fi soluționată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Potrivit sursei citate, procedura este una neobișnuită, deoarece un procuror va fi cercetat disciplinar de un inspector judiciar judecător.

Laurențiu Beșu a renunțat în decembrie la funcția de judecător la Tribunalul București pentru a fi numit într-un post de procuror în Giurgiu.