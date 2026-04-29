Laurențiu Beșu, magistratul din documentarul „Justiție capturată”, cercetat disciplinar: „O țară fără libertăți” / Acuzațiile pe care i le aduce Inspecția Judiciară

Inspecția Judiciară l-a găsit vinovat pe Laurențiu Beșu, fost judecător al Curții de Apel București, acum procuror, pentru „nerespectarea secretului deliberării” după ce a relatat jurnaliștilor Recorder despre cum a fost îndepărtat din completul de judecată care soluționa dosarul liderului PSD Giurgiu Nicolae Bădălău. Cercetarea a fost declanșată la sesizarea președintei Curții de Apel București, Liana Arsene.

Inspecţia Judiciară nu a găsit, în schimb, nicio neregulă la Curtea de Apel Bucureşti, după dezvăluirile Recorder, catalogând prescrierea dosarelor drept „o coincidenţă temporală”, iar schimbările repetate ale completurilor în unele dosare cu impact mediatic drept aspecte ce ţin de „reguli de organizare şi management”.

Șefa Inspecției Judiciare, Roxana Petcu, a susținut într-un interviu pentru platforma Juridice că acuzațiile magistraților intervievați în documentarul Recorder sunt „victimizări închipuite”, „zgomot făcut de magistrați și foști magistrați care s-au considerat mai presus de lege”, „tânguiri și neîmpliniri ale celor prea slabi pentru activitatea de magistrat”.

Acuzațiile pe care Inspecția Judiciară i le aduce lui Laurențiu Beșu

Raportul de cerecetare disciplinară al Inspecției Judiciare a fost publicat pe Facebook, miercuri, de către Laurențiu Beșu, fost judecător la Curtea de Apel București și actual procuror.

În documentarul „Justiție capturată”, publicat de Recorder în 9 decembrie și care a ajuns la peste 5,3 milioane vizualizări pe Youtube, Laurențiu Beșu a vorbit despre schimbările membrilor completurilor de judecată din dosarele cu impact mediatic, iar unul dintre exemple a fost cel al lui Nicolae Bădălău. El a relatat că după ce a avut o situație de divergență cu celălalt magistrat din complet privind nulitatea procedurii camerei preliminare, președinta Curții nu i-a mai prelungit delegarea la Curtea de Apel București, fiind înlocuit din complet. În locul său a fost numit un alt judecător, a cărui opinie a coincis cu a magistratului rămas în complet, cei doi dispunând reluarea procedurii camerei preliminare, în dosarul Bădălău, de la zero, dosarul fiind trimis pentru rejudecare la Tribunalul Giurgiu.

Președinta Curții de Apel București (CAB), judecătoarea Liana Arsenie, a sesizat Inspecția Judiciară cu privire la afirmațiile lui Beșu, acuzând că a încălcat secretul deliberativ.

Apărarea lui Laurențiu Beșu nu a fost primită de inspectorii judiciari, care „în urma verificărilor prealabile și a cercetării disciplinare” au stabilit că faptele imputate lui Laurențiu Beșu „constituie abatere disciplinară”.

„Obiectul prezentei cercetări nu are legătură cu pretinsele dezvăluiri privind disfuncționalități ale sistemului judiciar făcute de domnul Beșu Laurențiu în materialul Recorder, ci este limitat doar la afirmațiile acestuia ce reprezintă încălcarea secretului deliberării”, a invocat Inspecția Judiciară.

Acțiunea disciplinară exercitată de Inspecția Judiciară împotriva lui Laurențiu Beșu va fi soluționată de Secția de judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii.

„O țară fără libertăți”

„Tot ce pot spune e ca suntem într-o poveste fără ieșire. O țară fără libertăți. O atmosferă ca în nuvelele lui Kafka”, a reacționat Laurențiu Beșu, pentru HotNews, după primirea înștiințării Inspecției Judiciare.

Judecat într-o singură zi

Decizia Inspecției Judiciare i-a fost comunicată magistratului în 24 aprilie. Cercetarea disciplinară s-a desfășurat însă rapid. Laurențiu Beșu a fost citat să se prezinte la Inspecție pe 25 martie, iar în aceeași zi s-a finalizat și judecata, potrivit rezoluției IJ.

Magistratul nu s-a prezentat la audiere. În schimb, a transmis un memoriu în care a explicat că dosarul despre care a vorbit fusese deja soluționat, iar informațiile puteau fi verificate inclusiv pe portalul instanței.

În memoriul transmis Inspecției Judiciare, Laurențiu Beșu a solicitat aplicarea dispozițiilor din Carta Drepturilor Fundamentale a UE „și încetarea oricăror forme de anchetare a lui pentru dezvăluirile făcute în cadrul documentarului Recorder-Justiție capturată, întrucât principiul independenței sistemului judiciar se opune desfășurării unor mecanisme disciplinare împotriva judecătorilor, atunci când aceștia fac declarații publice despre problemele grave cu care se confruntă sistemul judiciar”. De asemenea, Beșu a cerut Inspecției să țină cont de directivele europene privind protecția avertizorilor de integritate.

Magistratul a subliniat în memoriul transmis Inspecției Judiciare că nu îi poate fi imputată încălcarea secretului deliberării pentru că nu a dat detalii despre obiectul divergenței sau la opiniile exprimate în dosarul Bădălău.

„Referirile punctuale la dosarul repus pe rol în complet de divergență nu au expus procesul deliberativ, ci consecințele pe care anumite măsuri administrative le pot produce asupra independenței judecătorilor și a sistemului judiciar în ansamblul său”, a precizat Laurențiu Beșu în memoriul transmis Inspecției.

Inspecția Judiciară nu a găsit nicio problemă la Curtea de Apel București după dezvăluirile Recorder

Sesizată de CSM să verifice aspectele semnalate de jurnaliștii Recorder, Inspecția Judiciară nu a găsit nicio neregulă. Potrivit raportului aprobat de CSM, documentarul Recorder „prezintă, în mod predominant, perspective individuale ale unor magistraţi, raportate la experienţe personale sau la activitatea de execuţie”.

IJ susține că schimbările de completuri la Curtea de Apel București au fost strict decizii administrative pentru buna funcționare a instanței, iar prescrierea unor dosare a fost catalogată drept „coincidență temporală”. Niciunul dintre magistrații care au făcut dezvăluiri în cadrul documentarului nu a fost audiat de Inspecția Judiciară.

Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare a susținut într-un interviu pentru platforma Juridice că acuzațiile magistraților intervievați în materialul Recorder sunt: „victimizări închipuite”, „zgomot făcut de magistrați și foști magistrați care s-au considerat mai presus de lege”, „tânguiri și neîmpliniri ale celor prea slabi pentru activitatea de magistrat”.

Laurențiu Beșu este magistrat din anul 2011. A debutat ca judecător la Judecătoria Fetești, ulterior promovând la Tribunalul Giurgiu. În 2023, CSM i-a aprobat transferul la Tribunalul București. Între 2022-2025, Laurențiu Beșu a fost delegat succesiv la Curtea de Apel București.

În martie, Laurențiu Beșu a fost numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, schimbarea fiind aprobată de CSM, la solicitarea sa.