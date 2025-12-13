REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 

Curtea de Apel București a fost efectiv zguduită de dezvăluirile Recorder și mai apoi de conferința „extraordinară”, unde o judecătoare a spus că tot ce apare în documentar este adevărat. HotNews a vorbit cu oamenii care își caută dreptatea de pe holurile instituției – pârâți, reclamanți, avocați – despre ultimele evenimente care vizează această instanță.

„Oamenii importanți nu fac închisoare”, spune amar, o femeie acuzată într-un dosar penal, convinsă că ea va fi închisă după sentință.

„Am clienți cărora li s-a judecat cauza de trei judecători, al treilea fiind exclus din magistratură și ne judecăm din 2019”, spune o avocată.

„Este o situație cu multă ură, unii împotriva altora, asemănătoare cu 2018, când unii idolatrizau DNA-ul și procuratura”, spune, un alt avocat, care nu vede cu ochi buni revolta împotriva întregului sistem judiciar.

Mulți oamenii ajunși să-și caute dreptatea la Curtea de Apel București, spun că dezvăluirile Recorder despre sistem nu i-au surprins. „Oamenii importanți nu fac închisoare”, ne spune amar, o femeie acuzată într-un dosar penal, convinsă că ea va fi închisă după sentință.

Vineri, la ora prânzului, holul central al Curții de Apel București este mai gol decât de obicei, spune un avocat.

„De 7 ani trăiesc corupția pe pielea mea”

George, 35 de ani, a venit la Curtea de Apel cu tatăl și cu fiul său, pentru un dosar care se judecă de aproape 7 ani. Mama lui a murit într-un accident auto, provocat de șoferul unui utilaj agricol. Șoferul lucra pentru primarul din localitate, spune bărbatul.

„În țara asta, dacă nu ai bani, nu câștigi nimic. Trăim bine, ce să zic?! Suntem bine și cu justiția și cu tot”, adaugă, ironic, George. „De 7 ani trăiesc corupția pe pielea mea”.

Avocată: „Stăm multe ore aici, nejustificat”

Avocata Geanina Matei, cu experiență de peste 20 de ani în Baroul Constanța, spune că „neîncrederea e de mult”.

Spune că are dosare în care așteaptă pronunțările de ani de zile. „Am clienți cărora li s-a judecat cauza de trei judecători, al treilea fiind exclus din magistratură și ne judecăm din 2019. Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători. Chiar mă întrebam cât mai durează, cât se mai merge așa? Asta nu e justiție, este un simulacru. Este o bătaie de joc la adresa justițiabililor”, spune avocata.

În opinia ei, reacția societății și documentarul Recorder nu au influențat în vreun fel desfășurarea ședințelor. Se desfășoară așa cum se desfășurau și cele de la Constanța – „un haos total”.

Ședința de judecată pentru care a venit vineri era programată la ora 09:00. Arată spre ceas, e ora 12:00. „Ca să vă dați seama. Stăm multe ore aici, nejustificat. E o bătaie de joc la adresa avocaților și a justițiabililor”, acuză Matei.

Povestește că nu a fost șocată de informațiile din documentar, pentru că „probleme sunt foarte vechi. Le știe toată lumea”. Avocata spune că le dă dreptate magistraților care au vorbit despre situația din justiție cu jurnaliștii Recorder și cu cei care s-au solidarizat apoi.

Curtea de Apel București, 12 decembrie 2025. Foto: HotNews / Ștefania Gheorghe

„Nu am încredere în justiție, dar nu de acum. Sunt de mult așa”

Mariana, 46 de ani, așteaptă de doi ani soluționarea unui dosar pentru trafic de droguri. „Nu am încredere în justiție, dar nu de acum. Sunt de mult așa. Încrederea mea e pierdută”.

Spune că la finalul procesului știe că va ajunge în închisoare. Și este liniștită cu gândul. O supără, însă, că „în dosar nu sunt doar eu – sunt alții mai importanți decât mine, unii cu funcții, chiar și un primar, iar ei nu vor face închisoare. Oamenii importanți nu fac închisoare”.

„Problemele astea se știau”

Ileana, 40 de ani, are un proces început în 2023. E în fața ușii de la secția civil, acolo unde își așteaptă avocata.

Povestește despre dosarul ei: „Timp de un an a fost amânat pentru o taxă de timbru”.

A văzut documentarul Recorder: „Undeva în sufletul meu, sper să se facă un pas înainte. Justiția ne-a dezarmat pe noi cetățenii. Justiția ar trebuie să ne apere, dar nu suntem deloc apărați. Dar problemele astea se știau”, afirmă femeia.

Întrebată câtă încredere îi inspiră sistemul de justiție, răspunde rapid: „Zero. Zero încredere mai am în justiție. Sunt dezamăgită crunt de justiție”.

E pentru a treia oară când merge cu un dosar în fața instanței, iar de fiecare dată a fost vorba de fostul soț – a cerut un ordin de restricție, apoi divorțul și custodia copiilor.

O femeie, care are calitate de martor într-un dosar care se judecă de 7 ani, așteaptă, alături de avocata ei, intrarea în sala de judecată.

Curtea de Apel București, 12 decembrie 2025. Foto: HotNews / Ștefania Gheorghe

„Suntem la cheremul celui care dispune”

Râd amar când reporterii le întreabă dacă au încredere în justiție: „Suntem la cheremul celui care dispune. Fiecare face ce vrea, dar e extrem de urât, că afectează toată societatea civilă”.

Avocata povestește că în urma documentarului Recorder, „clienții se tem”. „Oamenii se gândesc acum, după ce că sunt târâți în sala de judecată, se tem că nevinovați vor ajunge la pușcărie”.

Avocat: „E ca în 2018, când unii idolatrizau DNA-ul și procuratura”

În marea de critici ai sistemului de justiție, există, însă, și apărători ai lui.

Dan este avocat de 23 de ani. Crede că „nu e potrivit” ce se întâmplă acum, făcând referire la protestele împotriva sistemului de justiție din ultimele zile.

„Se vor produce schimbări, că de aceea a apărut atât de târziu acest film artistic care ne redă într-un mod real fapte grave din sistemul de justiție”, spune avocatul.

Crede că revolta împotriva întregului sistem judiciar e gravă, „pentru că periclitează siguranța statului – nu am mai întâlnit. Dar este o situație cu multă ură unii împotriva altora, asemănătoare cu 2018, când unii idolatrizau DNA-ul și procuratura”.

Spune și că există diferențe semnificative între sistemul de azi și cel pe care l-a prins el la început de carieră. „Au fost vremuri în care unii erau mai… golani. Acum nu mai e așa”.

De aceeași părere este un alt avocat, cu o experiență de 25 de ani.

Întrebat dacă a văzut schimbări – în bine sau în rău – în ultimii ani, bărbatul spune că „situația s-a îmbunătățit teribil”. La nivel de profesionalizare, dar și la nivel de logistică, care este foarte importantă, explică avocatul.

„Justiția nu ar trebui să se schimbe cum vrea voința populară”, spune alt avocat

Avocatul are, însă, o îngrijorare, legată de posibilele schimbări care pot fi făcute în justiție. „Lucrurile merg bine acum. Dacă ele se vor schimba, mulți magistrați o să plece. O să ai o decădere”.

„Problema asta nu se rezolvă în stradă. E OK că oamenii își spun nemulțumirile, iar presiunea socială are rolul ei, dar nu ăsta e momentul. Justiția nu ar trebui să se schimbe după cum vrea voința populară”, spune bărbatul.

Adaugă și că sistemul judiciar are alte probleme – „că nu sunt trimiși unii în judecată, de exemplu. E de impact să spui de unii cu business-uri de milioane de euro, dar nu astea sunt problemele”.

El subliniază și nevoia de a avea un climat predictibil, pentru că „justiția este un organism viu, nu se poate opri”.

Lunile trecute, magistrații au protestat din cauza măsurilor cerute de Ilie Bolojan, astfel că au decis judecarea doar dosarelor urgente. Acum, spune avocatul, trebuie să aibă ședințe cu peste 100 de dosare, pentru a recupera.

Avocatul trage și o concluzie tranșantă: cauzele reale sunt la Parlament, nu în instanță. „E periculos să îi scoatem pe unii din funcții doar pentru că au ieșit în stradă 100.000 de oameni și să punem alții, brusc, în loc”.