Lavrov denunță „retorica militară” a Germaniei și vorbește despre o renaștere a nazismului: „Același scop ca Hitler”

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a denunțat sâmbătă „retorica militară” a Germaniei, care urmărește să devină vârful de lance al reînarmării europene, și a făcut referire la trecutul nazist al țării, scrie AFP.

„În ceea ce privește militarizarea Germaniei, ne-am exprimat în repetate rânduri îngrijorările profunde”, a declarat șeful diplomației ruse în cadrul unei conferințe de presă organizate în marja Adunării Generale anuale a ONU.

„Nu este vorba doar de un proces de remilitarizare în curs, ci sunt observate de asemenea semne evidente ale unei renașteri a nazismului”, a afirmat Lavrov.

„De ce se întâmplă acest lucru? Probabil cu același scop pe care și-l propusese și Hitler: să supună întreaga Europă controlului său și să încerce să provoace o înfrângere strategică, pe atunci împotriva Uniunii Sovietice, iar astăzi împotriva Rusiei”, a mai susținut Serghei Larov.

Odată cu instalarea conservatorului Friedrich Merz în funcţia de cancelar, Germania și-a propus să devină vârful de lance al reînarmării europene, având în vedere ameninţarea rusă şi dezangajarea americană.

Berlinul a anunțat joi lansarea unui program de apărare spațială în valoare de 35 de miliarde de euro și angajarea într-o „cursă a înarmărilor” în domeniul dronelor.

Tot joi, armata germană a lansat trei zile de exerciții militare la Hamburg, un mare oraș portuar. Scenariul exercițiilor: o escaladare militară la frontierele țărilor baltice, state ce se învecinează cu Rusia.

„Cancelarul (german) a declarat cu mândrie că obiectivul său este de a face din Germania, încă o dată, principala putere militară a Europei”, a spus Serghei Lavrov.

„Iar când o persoană, într-o țară care a comis crimele nazismului, fascismului, Holocaustul (…) afirmă că Germania trebuie să redevină o mare putere militară, asta demonstrează o memorie a istoriei atrofiată, iar acest lucru este extrem de periculos”, a concluzionat ministrul de externe al Rusiei.