Le dăm minorilor bere, gin sau vin fără alcool? Ce ar trebui să știi înainte de a spune „da”

Problema nu e în sticlă, e în mesaj. Când îi oferi adolescentului tău o băutură care arată, miroase și are gust de alcool, îi transmiți că acel gest este firesc, permis, chiar dezirabil. FOTO: Shutterstock

Pe rafturile cu băuturi ale magazinelor vezi tot mai des etichete cu „0% alcool”. Bere, vin, gin tonic, chiar și rom fără alcool, un întreg univers care promite gustul familiar al unei băuturi „pentru adulți”, dar fără efectele alcoolului. Pentru mulți părinți, tentația e mare: „Mai bine îi dau adolescentului o bere fără alcool decât să o încerce pe cea adevărată”. Dar e oare o alegere sigură? Sau doar o variantă mai subtilă de a normaliza ceva ce ar trebui, încă, amânat?

Ce înseamnă, de fapt, „băutură fără alcool”

Băuturile „zero alcool” sau „alcool-free” sunt definite ca produse care conțin mai puțin de 0,5% alcool, dar care imită aproape perfect gustul și imaginea băuturilor alcoolice. Se găsesc peste tot, online, în restaurante, baruri, la supermarket, iar în majoritatea țărilor nu există nicio lege care să interzică vânzarea lor minorilor, atenționează abc.net.

Asta înseamnă că un adolescent le poate cumpăra și consuma fără probleme, iar companiile profită din plin de acest spațiu gri din legislație. Organizațiile specializate în prevenția dependențelor, precum Alcohol and Drug Foundation, avertizează însă că aceste produse ar putea obișnui copiii cu gustul și imaginea alcoolului, pregătind terenul pentru consumul real mai târziu.

O poartă deschisă către alcoolul adevărat?

Cercetătoarea australiană dr. Amy Pennay, de la Centre for Alcohol Policy Research, citată de abc.net, spune clar: „Nu avem încă suficiente date despre impactul acestor băuturi asupra tinerilor, dar știm din alte domenii că imitarea unui comportament riscant îl face mai ușor de adoptat.” Exemplele sunt grăitoare. Studiile despre țigările electronice au arătat că adolescenții care le folosesc au șanse mult mai mari să fumeze tutun în anii următori.

