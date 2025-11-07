Lege în favoarea unui proiect imobiliar al ginerelui lui Trump, adoptată în Parlamentul Serbiei

Parlamentul sârb a adoptat marţi o lege specială care să permită accelerarea demolării fostului sediu al Statului Major al armatei iugoslave, situat în plin centrul Belgradului, un teren pe care Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, intenţionează să construiască un hotel de lux, informează vineri AFP, preluată de Agerpres.

Subiectul este unul sensibil în Serbia, întrucât este vorba despre o clădire bombardată de mai multe ori în 1999 în campania aeriană a NATO condusă de SUA pentru a pune capăt războiului din Kosovo.

Sediul Statului Major din centrul capitalei nu a fost reconstruit niciodată. Avariată grav de bombardamente, clădirea, construită în 1965, a fost declarată în 2005 de guvernul sârb „bun cultural” protejat. Ea este adiacentă sediilor Ministerului Apărării şi Ministerului de Externe.

Compania Affinity Partners a lui Jared Kushner – primit de mai multe ori în Serbia de preşedintele Aleksandar Vucic – a semnat anul trecut un contract de închiriere pe 99 de ani cu guvernul sârb pentru reamenajarea locului, căruia tocmai îi fusese revocat statutul de „bun cultural”.

Însă proiectul a fost suspendat în mai din cauza suspiciunilor că documente folosite pentru ridicarea acestui statut ar fi fost falsificate. O anchetă se află încă în desfăşurare. Aceasta nu i-a împiedicat pe deputaţii majorităţii să adopte, cu un vot de 130-40, o lege specială prin care reamenajarea este declarată urgentă, ceea ce obligă administraţia să elibereze rapid autorizaţiile.

Al doilea partener în proiect este dezvoltatorul imobiliar Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite, care a fost implicat într-un proiect controversat de reamenajare a unei mari părţi a malurilor râului Sava, afluent al Dunării, proiect care a suscitat opoziţia opiniei publice în 2016.

Adoptarea legii a fost precedată de dezbateri furtunoase în parlament, deputaţii majorităţii afirmând că opoziţia vrea să dăuneze „bunelor relaţii cu Statele Unite”. „Sediul Statului Major a fost bombardat şi lăsat în ruine vreme de 26 de ani”, a declarat Miljenko Jovanov, deputat al Partidului Progresist Sârb (SNS) al preşedintelui Vucic, afirmând că el susţine „relaţii bune cu SUA pe care mulţi încearcă să le compromită”.

Într-o conferinţă de presă în faţa clădirii în cauză, mai mulţi experţi şi arhitecţi au chemat la prezervarea ei, „o capodoperă arhitecturală unică”, potrivit lui Miljan Salata, membru al Asociaţiei arhitecţilor din Serbia. „Această clădire este sigură, poate fi reconstruită şi ar trebui să rămână accesibilă publicului în calitate de memorial al victimelor bombardamentelor NATO”, a adăugat el.

Legea „stabileşte un precedent periculos” prin care orice monument cultural ar putea fi vândut şi demolat, a avertizat Estela Radonjic Zivkov, de la Institutul pentru protejarea monumentelor culturale.