Legea ANI va fi analizată de Comisia de la Veneția în regim de urgență, anunță USR

Comisia de la Veneţia va analiza în procedură de urgenţă noua Lege ANI, a transmis vineri Uniunea Salvaţi România, în urma căreia președintele USR Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei.

Comisia va formula o opinie, care ar urma să fie adoptată în sesiunea plenară din 11 – 12 decembrie, informează Agerpres.

„Comisia de la Veneţia va analiza în procedură de urgenţă noua Lege ANI, în special efectele ei retroactive şi modul în care acestea sunt sau nu compatibile cu standardele europene şi internaţionale. O opinie va fi adoptată de organul consultativ al Consiliului Europei, format din experţi independenţi în Drept constituţional, în sesiunea plenară din 11 – 12 decembrie 2026”, se arată într-un comunicat al USR.

Comisia de la Veneţia a fost solicitată să ofere un punct de vedere asupra noii Legi ANI (Legea nr. 180/2026) de către preşedinta Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, Gunn Marit Helgesen, la cererea parlamentarilor USR Diana Stoica şi Sorin Şipoş.

„Comisia de la Veneţia a înţeles perfect gravitatea subiectului şi, ca atare, analizează în procedură de urgenţă noua Lege ANI, în care PSD a introdus prevederi cu dedicaţie pentru Dominic Fritz, preşedintele USR. PSD şi AUR au transformat o lege jalon în PNRR într-un instrument pentru execuţia unui adversar politic, anulând voturile timişorenilor. Iar CCR – controlată politic şi cu judecători numiţi de PSD care se plimbă în avioane de lux pe la Mykonos şi Nisa – a girat abuzul PSD. Noi apărăm statul de drept în România şi principiul din Constituţie potrivit căruia nicio lege nu poate aplica sancţiuni retroactive pentru niciun cetăţean”, a declarat Diana Stoica.

În sesizarea trimisă Comisiei de la Veneţia, Gunn Marit Helgesen a arătat că punerea în aplicare a sancţiunilor retroactive din noua Lege ANI „poate duce la încetarea prematură a mandatelor elective locale şi poate avea un impact direct asupra continuităţii reprezentării democratice locale” şi asupra stabilităţii autonomiei locale în România.

„Eu nu vreau să trăiesc într-o dictatură cu aparenţă de democraţie, în care PSD face ce vrea, de mână cu extremiştii care servesc interesele Moscovei. Au îngropat economia României, ne-au înglodat pe toţi în datorii şi, acum, vor să dea şi legi cu dedicaţie, ca să scape de politicienii care îi incomodează. Totul în timp ce ei se bucură de zboruri private, cutii cu bani, haine şi pantofi care costă cât salariul pe lună al unui român ce munceşte cinstit. Noi nu vom abandona lupta pentru democraţie şi libertate, vom apăra în continuare statul de drept şi interesul cetăţenilor”, a afirmat Sorin Şipoş.

Cum și-a pierdut Fritz mandatul de primar

Legea ANI, un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR, a fost promulgată de președintele Nicușor Dan în 28 august. Ea conține un amendament promovat de PSD – și susținut de AUR – care a stabilit că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele.

Unul dintre aleșii aflați în această situație este Dominic Fritz, primar al Timișoarei la al doilea mandat, care în iunie a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI).

În iulie 2024, ANI îl declarase pe actualul lider al USR în conflict de interese administrativ, acuzându-l că, în 2020, după ce a fost ales primar, a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală.

În instanță, Fritz s-a apărat spunându-le judecătorilor că fostul primar, Nicolae Robu, aprobase deja proiectul în cauză, iar după preluarea mandatului i s-a recomandat de către funcţionarii publici din primărie să confirme și să resemneze aprobarea dată de către fostul primar pentru a nu exista suspiciuni de legalitate asupra acestuia, având în vedere că lui Robu îi încetase între timp mandatul.

În baza deciziei definitive pe care a dat-o Înalta Curte în iunie 2026, Dominic Fritz nu mai poate candida la Primăria Timișoara timp de trei ani.