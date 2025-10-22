Legea care introduce stagiul militar voluntar a trecut de Camera Deputaților / Cine va putea face stagiul militar voluntar și cât este solda

Legea care le dă posibilitatea bărbaților și femeilor care au între 18 şi 35 de ani să facă un stagiu militar voluntar plătit a trecut miercuri de Camera Deputaților. În timp ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține că e un proiect de care România are nevoie, reprezentanții opoziției îl critică, susținând că industria militară a fost distrusă.

Miercuri, 263 de deputați au votat „pentru” legea care introduce stagiul militar voluntar pentru bărbații și femeile care au între 18 și 35 de ani. Din cei 287 de deputați prezenți, 11 au votat împotriva proiectului, iar 13 s-au abținut. Legea mai trebuie să treacă de Senat și, apoi, să meargă la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Mai mulți deputați neafiliați, care au făcut parte din grupurile parlamentare ale S.O.S România, POT și AUR au votat contra legii, în timp ce abținerile au venit de la deputații care încă fac parte din grupul partidului condus de Diana Șoșoacă și de la trei foști deputați POT.

Deputații din grupurile AUR, PSD, PNL, USR, UDMR, POT și reprezentanții minorităților naționale au votat „pentru”.

„Pentru cine să se înroleze românii? Pentru Nicușor Dan? Pentru Moșteanu?”

La dezbateri, a existat un schimb de replici între deputatul AUR, Dan Tanasă și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Tanasă a criticat proiectul, chiar dacă a votat în favoarea lui, pe motiv că românii nu au pentru ce să intre în armată, cât timp liderii politici nu inspiră încredere.

„Timp de 35 de ani, PSD, PNL, UDMR și USR ați batjocorit ideea de apărare, iubire de țară, de popor, respect pentru jertfa înaintașilor noștri. Ați distrus industria militară, absolut toată capacitatea României de a produce armament. Sunteți praful. Acum, în disperare de cauză, încercați să îi plătiți pe oameni să vină la oaste, pentru că oamenii nu vor mai veni la oaste. Pentru cine să vină? Pentru Nicușor Dan? Pentru Moșteanu?”, a spus Tanasă de la tribuna Camerei Deputaților.

El i-a reproșat ministrului Apărării că nu inspiră încredere și că este doar „o marionetă care trebuie să execute ordine”.

În replică, Ionuț Moșteanu, a spus că oamenii vin în armată ca militari profesioniști sau fac armata voluntară și se pregătesc să fie rezerviști nu pentru un politician sau altul, ci pentru a fi pregătiți să își apere familiile.

„Ăsta e obiectivul final. Să-și apere familiile, să-și apere copiii. Cei mai mulți dintre oameni, mai puțin cei care sunt pe agenda de telefon al lui Putin, vor să trăiască o viață liniștită în pace. Pentru asta se alătură armatei, nu pentru politicieni”, a declarat ministrul Apărării.

Ce prevede proiectul de lege

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform actului normativ.

Proiectul de lege și nota de fundamentare pot fi consultate aici

Programul de pregătire va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen. De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare.

Vor deveni parte din rezerva operațională a Armatei

În perioada celor 4 luni de stagiu, solda pentru un militar voluntar este de aproximativ 3.000 de lei/lună, bani în mână, iar la finalul stagiului vor primi echivalentul a 3 salarii medii nete.

Despre solda din timpul derulării programului, legea spună că „pe timpul derulării programului, soldații/gradații voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și o indemnizație lunară, similare militarilor în termen”.

„Cetățenii care au finalizat programul de pregătire militară de bază primesc o indemnizație de 3 câștiguri salariale medii brute”, mai arată textul legii. 3 salarii medii brute reprezintă echivalentul a aproximativ 27.000 de lei.

La final, centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională.

Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen se aprobă anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.