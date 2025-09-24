Legea inițiată după scandalul de la spitalul Sf. Pantelimon a fost adoptată de Parlament. „O schimbare necesară pentru siguranța pacienților”, spune unul dintre inițiatori

Spitalele vor fi obligate prin lege să instaleze butoane de panică la toate paturile din saloane „într-un loc accesibil pacientului”, precum și camere video în secțiile de terapie intensivă (ATI) și de primiri urgențe (UPU și CPU). Legea a trecut marți de Parlament.

„Este o schimbare necesară pentru siguranța pacienților și pentru transparență în spitalele din România”, spune deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre inițiatori.

Camerele video vor trebui amplasate astfel încât să asigure „monitorizarea continuă a activităților medicale, fără a compromite intimitatea pacienților”.

Înregistrările video vor fi stocate timp de 60 de zile, exclusiv pentru monitorizarea calității actului medical, investigarea unor eventuale incidente sau asigurarea securității pacienților și a personalului medical, potrivit textului legii.

„O cameră de supraveghere video în spital în zona secției de Terapie Intensivă de la Spitalul Sf. Pantelimon ar fi putut lămuri imediat orice instituție a statului român ce s-a întâmplat acolo”, spunea deputatul Emanuel Ungureanu, într-un dialog cu HotNews, la momentul depunerii proiectului de lege în Parlament.

De asemenea, toate spitalele de stat și private să fie obligate să instaleze „și să mențină în stare de funcționare” butoane de panică în fiecare salon în care sunt internați pacienți.

Acestea vor trebui montate „într-un loc accesibil pacienților”, având rolul de a permite „semnalarea rapidă a unei urgențe medicale sau a unei situații de pericol iminent către personalul medical și de securitate al spitalului”.

Legea prevede și sancțiuni pentru spitalele care nu se vor conforma: amenzi între 10.000 și 30.000 de lei.

Cercetări pentru acuzații de omor, la spitalul Sf. Pantelimon

În aprilie anul trecut, directoarea de îngrijiri a Spitalului Sf. Pantelimon a acuzat că 17 pacienţi internaţi în secția de Terapie Intensivă au murit, în decurs de doar patru zile, ca urmare a reducerii voluntare, de către personalul medical, a dozei de noradrenalină – un neurotransmiţător utilizat pentru creşterea sau menţinerea tensiunii arteriale.

Procurorii Parchetului Tribunalului București au deschis atunci dosar penal pentru infracțiunea de omor în acest caz. Ancheta este încă în curs.