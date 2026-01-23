„Legea Mario”:  Petiția prin care se cer pedepse pentru crimele comise de minori, după cazul Cenei / Unul dintre suspecți are 13 ani și e liber

O petiție care cere răspunderea penală de la vârsta de 10 ani pentru omor a fost semnată de peste 20.000 de persoane. „Legea Mario”, așa cum este denumită petiția, a fost inițiată după ce un copil de 15 ani din Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi copii. Și fostul judecător Cristi Danileț susține că un minor sub 14 ani ar trebui să răspundă penal pentru faptele sale, dacă un psihiatru stabilește că acesta are discernământ.

Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Trei adolescenți, doi de 15 ani și unul de 13, sunt principalii suspecți în cazul uciderii lui Mario. Unul dintre minorii de 15 ani este acuzat că l-a ucis, împreună cu cel de 13 ani, pe prietenul lor. Cei doi l-au chemat apoi pe cel de-al doilea copil de 15 ani să-i ajute să ascundă cadavrul, i-au dat foc și l-au îngropat într-o grădină.

Vineri, adolescenții de 15 ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în timp ce copilul de 13 ani a fost lăsat liber, deoarece este prea tânăr să răspundă penal.

„Legea Mario” a fost inițiată, joi, de timișoreanca Lavinia Bichler. Petiția cere răspunderea penală în cazul crimelor comise de minori. Inițiativa urmărește modificarea Codului penal astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, indiferent de vârstă, atunci când fapta este comisă cu discernământ.

Petiția a fost semnată de peste 20.000 de persoane până la momentul publicării articolului.

Potrivit inițiatoarei, prin actuala legislație minorii sub 14 ani nu sunt pedepsiți – nici în cazuri de omor sau omor calificat – chiar dacă există intenție directă, premeditare și discernământ dovedit prin expertiză medico-legală psihiatrică.

De aceea, suspectul în vârstă de 13 ani se află în libertate și poate merge la școală.

Ce prevede „Legea Mario”

Petiția propune modificarea Codului penal prin introducerea unor prevederi clare pentru infracțiunile contra vieții:

Răspundere penală de la vârsta de 10 ani pentru infracțiunile de omor și omor calificat, atunci când fapta este comisă cu intenție directă, premeditare și cu discernământ stabilit prin expertiză psihiatrică;

Eliminarea impunității automate bazate exclusiv pe vârstă, în cazul infracțiunilor grave;

Posibilitatea aplicării pedepsei maxime, inclusiv detenția pe viață, în situațiile de omor calificat;

Înlăturarea caracterului obligatoriu al circumstanței atenuante a minorității, în cazurile de gravitate extremă.

Susținătorii petiției susțin că viața unei victime nu poate avea o valoare diferită în funcție de vârsta agresorului.

„În România, o crimă comisă cu intenție, premeditare și discernământ poate rămâne nepedepsită real doar din cauza vârstei agresorului. Asta trebuie să se oprească. Legea Mario cere un lucru simplu și corect: cine ucide cu discernământ să răspundă penal, indiferent de vârstă”, a transmis inițiatoarea petiției pe pagina sa de Facebook.

Cristi Danileț: „Psihiatrul, nu Parlamentul, stabilește că are discernământ”

Tema a fost comentată și de fostul judecător Cristi Danileț, care a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că „este ilogic ca Parlamentul să stabilească că un copil de 13 ani, care e perfect conștient de crima comisă să nu răspundă totuși, prezumând că nu are discernământ”.

„Dacă nu ai împlinit 14 ani se consideră din start că nu ai discernământ pentru a răspunde pentru fapte grave precum tâlhărie, viol, omor – adică tu nu ai capacitatea psihică de a realiza ce faptă ai făcut și care sunt urmările ei. Dar, imediat ce ai împlinit 14 ani, exact în ziua aia, răspunzi penal și poți merge la centrul de detenție pentru infractorii minori dacă ești condamnat și medicul psihiatru stabilește că ai discernământ”, scrie Danielț.

El susține că decizia ar trebui să aparțină psihiatrului care analizează inculpatul: „Echitabil ar fi ca un minor să răspundă penal pentru faptele sale grave dacă psihiatrul, nu Parlamentul, stabilește că are discernământ”.

Danileț oferă și câteva exemple din alte țări. În SUA, vârsta minimă pentru răspunderea penală este de 7 ani, în Anglia și Elveția de 10 ani, iar în Franța de 13 ani.

Doi dintre cei trei suspecți, arestați preventiv

Cei doi minori de 15 ani care au fost implicați în uciderea, incendierea și îngroparea lui Mario au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, vineri, potrivit Agerpres și publicației locale Opinia Timișoarei. Inițial, ei au fost duși la INML pentru o expertiză psihiatrică.

Unul dintre adolescenți e cercetat pentru omor și profanare de cadavre, iar celălalt pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. După ce copilul s-a prăbușit sub loviturile de topor și de cuțit ce i-au fost aplicate, agresorii au încercat să-i incendieze trupul și, pentru că nu au reușit, l-au cărat cu roaba în grădina casei, l-au dezbrăcat, i-au înfășurat geaca în jurul capului și l-au îngropat.

Băieții au recunoscut tot ceea ce au făcut și au spus că le pare rău.

Cel de-al treilea suspect, în vârstă de 13 ani, a fost dus la audieri la o clinică de neuropsihiatrie infantilă pentru că prezenta o stare de agitație. Medicii au cerut internarea lui, însă mama copilului nu a fost de acord. El se află în libertate.

Crima, plănuită în urmă cu o lună, spun procurorii

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş. Potrivit procurorilor, cei doi suspecți au plănuit totul de acum o lună.

Băiatul de 13 ani le-a mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe băiat pentru că avea lucruri scumpe, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că băiatul i-a terorizat, i-ar fi ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit.