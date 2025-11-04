Legea Nordis. După ce PNL a forțat un vot pe proiect ca reacție la chemarea lui Bolojan în Parlament, acum legea stagnează din nou 

În ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților de luni reprezentanții PNL nu au mai cerut introducerea proiectului Legii Nordis pe ordinea de zi pentru a fi votat, spun pentru HotNews surse politice din patru partide prezente la discuții. Săptămâna trecută, PNL ceruse introducerea proiectului pe ordinea de zi pentru vot, ca reacție imediată la chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament de către AUR și PSD.

Nici în timpul ședinței BP al Camerei Deputaților de luni și nici în timpul ședinței comitetului liderilor de grup din aceeași zi PNL nu a revenit cu solicitarea ca proiectul Nordis să fie introdus săptămâna aceasta pe ordinea de zi, conform surselor HotNews.

În timpul ședinței de BP subiectul nu a fost abordat deloc, iar în cea a comitetului liderilor de grup PNL nu a cerut concret introducerea proiectului, conform acelorași surse.

„Nu au cerut introducerea proiectului. Au spus doar să avem în vedere în viitor să îl introducem la un moment dat pe ordinea de zi”, conform surselor HotNews.

„Deși săptămâna trecută, la BP-ul de joi, dl. Andronache insista să introducă pe ordinea de zi a ședinței de luni, 3 noiembrie, PLx 116/2025, la BP-ul de luni a fost adus în discuție vag, dar fără propunere de a fi introdus pe ordinea de zi”, a spus o altă sursă la curent cu discuțiile pentru HotNews.

PSD era pregătit ca PNL să insiste cu solicitarea

Pe de altă parte, PSD se aștepta ca PNL să insiste cu propunerea, având în vedere tensiunile create între cele două partide după ce PSD s-a aliat cu AUR și i-au cerut premierului Bolojan să vină în Parlament pentru a da explicații.

Așteptarea acum este ca PNL să reia propunerea săptămânile viitoare: „Dacă o vor mai relua, că nu știu…”, spun sursele HotNews.

„Noi nu avem nicio problemă dacă vor propune asta. Să propună. Vom vota pentru introducerea proiectului pe ordinea de zi dacă îl vor cere”, a declarat un important membru PSD pentru HotNews.

HotNews a încercat să discute cu reprezentanții PNL pentru a afla motivul pentru care nu au cerut luni introducerea proiectului pe ordinea de zi, însă aceștia nu au răspuns apelurilor redacției.

Proiectul a fost folosit săptămâna trecută de PNL ca „dedicație” pentru Sorin Grindeanu

După ședința BP al Camerei Deputaților de săptămâna trecută, unde PSD și AUR au avut majoritate și au votat pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicații în Parlament, a avut loc și o ședință a liderilor de grup din Parlament. Atunci, reprezentantul PNL, Gabriel Andronache, a cerut introducerea pe ordinea de zi a Parlamentului a proiectului legii Nordis, conform surselor HotNews.

„Faceți concurs, cei de la PSD și AUR, care să-l atace mai tare pe premierul Bolojan?”, a întrebat atunci Andronache.

PSD însă s-a opus, argumentând că cererea nu respectă procedura, conform acelorași surse. În final, nu a existat un vot concret privind cererea PNL, ci s-a votat doar păstrarea ordinii de zi stabilite anterior, fără ca proiectul Nordis să fie introdus.

„Cel mai probabil, PNL va relua cererea săptămâna viitoare, inclusiv în Biroul Permanent”, spuneau săptămâna trecută sursele HotNews.

Ce prevede legea Nordis

Legea Nordis (PL-x nr. 116/2025) nu privește dosarul penal, ci pornește de la cazul cercetat ca o mare fraudă imobiliară pentru a preveni alte situații asemănătoare.

Proiectul prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane. Proiectul a trecut în luna aprilie de Senat, iar acum se află la Camera Deputaților.

Proiectul prevede și că avansul va fi limitat la 15% la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, urmând ca restul plăților să fie făcute în funcție de stadiile de dezvoltare – 25% la finalizarea structurii și 25% la finalizarea instalațiilor.

Banii vor fi virați într-un cont separat pentru dezvoltare, iar avansul va putea fi cheltuit doar pentru ridicarea construcției. În cazul în care banii obținuți din avans vor fi cheltuiți în alte scopuri, dezvoltatorul va fi amendat cu 1% din cifra de afaceri.

Liderii PSD și scandalul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale de la acea vreme Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu (actual președinte interimar al PSD) și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.