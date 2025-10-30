Mutarea cu Legea Nordis făcută de PNL în conducerea Parlamentului după ce PSD l-a convocat luni pe Ilie Bolojan

După ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților, unde PSD și AUR au avut majoritate și au votat pentru chemarea premierului Ilie Bolojan la explicații în Parlament, a avut loc și o ședință a liderilor de grup din Parlament. Aici, reprezentantul PNL, Gabriel Andronache, a cerut introducerea pe ordinea de zi a proiectului legii Nordis, conform surselor HotNews.

Solicitarea PSD a venit la o zi după o cerere similară depusă de AUR, care a fost, de asemenea, aprobată. Mai exact, premierul era deja chemat în Parlament pentru explicații.

PNL a știut dinainte despre demersul PSD, așa că a pregătit replica: Nordis

PSD i-a informat joi înainte de ședința de la ora 14:00 pe reprezentanții PNL că vor depune solicitarea de a-l chema pe premierul Ilie Bolojan în Parlament.

„Faceți concurs, cei de la PSD și AUR, care să-l atace mai tare pe premierul Bolojan?”, a întrebat Andronache în timpul ședinței Biroului Permanent în care s-a votat solicitarea PSD, spun pentru HotNews surse din două dintre partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

A fost pentru prima dată de la formarea noii coaliții când PSD a obținut majoritate în ședințele Biroului Permanent, cu ajutorul AUR și, astfel, s-a decis chemarea premierului PNL în Parlament.

După ședința BP, a avut loc o ședință a liderilor de grup. Aici, Gabriel Andronache a cerut suplimentarea ordinii de zi cu introducerea legii Nordis (PL-x nr. 116/2025).

PSD însă s-a opus, argumentând că cererea nu respectă procedura, conform acelorași surse. În final, nu a existat un vot concret privind cererea PNL, ci s-a votat doar păstrarea ordinii de zi stabilite anterior, fără ca proiectul Nordis să fie introdus.

„Cel mai probabil, PNL va relua cererea săptămâna viitoare, inclusiv în Biroul Permanent”, spun sursele HotNews.

Legea Nordis a trecut de Senat în aprilie, însă s-a blocat la Camera Deputaților

Proiectul de lege cerut de PNL ca reacție la solicitarea PSD a fost inițiat după cazul Nordis. Acesta prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane. Proiectul a trecut în luna aprilie de Senat, iar acum se află la Camera Deputaților.

Proiectul prevede și că avansul va fi limitat la 15% la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, urmând ca restul plăților să fie făcute în funcție de stadiile de dezvoltare – 25% la finalizarea structurii și 25% la finalizarea instalațiilor.

Banii vor fi virați într-un cont separat pentru dezvoltare, iar avansul va putea fi cheltuit doar pentru ridicarea construcției. În cazul în care banii obținuți din avans vor fi cheltuiți în alte scopuri, dezvoltatorul va fi amendat cu 1% din cifra de afaceri.

Liderii PSD și scandalul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale de la acea vreme Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu (actual președinte interimar al PSD) și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.