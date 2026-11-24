Proiectul de lege pentru limitarea mandatelor de la SRI, SIE și SPP merge la votul final din Senat fără amendamentul care viza mandatele actualilor șefi ai serviciilor secrete. Amendamentul USR care impunea plecarea directorilor aflați în funcție de mai mult de nouă ani a fost respins în Comisia pentru Apărare de la Senat.

În lipsa acestei dispoziții tranzitorii, proiectul nu stabilește un termen de încetare a mandatelor actualilor șefi. Este cazul lui Lucian Pahonțu, care se află la conducerea SPP de mai bine de 20 de ani. Dacă legea intra în vigoare cu amendamentul USR, el pierdea automat mandatul.

Dacă legea trece în forma actuală, fără amendament, numărătoarea în cazul actualilor șefi se reia de la zero. Practic, Lucian Pahonțu poate să mai primească două mandate de câte 5 ani fiecare și să mai stea 10 ani la șefia SPP unde a fost numit în decembrie 2005.

Gabriel Vlase se află în fruntea SIE de mai puțin de nouă ani, mai precis din iulie 2018. În forma amendamentului USR, întrucât încă nu împlinise 9 ani de mandat, el primea dreptul să mai conducă până la împlinirea a 10 ani de mandat.

Conducerea SRI nu era afectată de amendamentul USR întrucât nu are un director civil de mai bine de 3 ani, în urma demisiei lui Eduard Hellvig. Conducerea interimară este asigurată acum de directorul adjunct Răzvan Ionescu.

Cum au votat membrii Comisiei de Apărare

Amendamentul USR prevedea încetarea mandatelor celor care ocupă funcțiile de conducere de mai mult de nouă ani, la un an de la intrarea în vigoare a legii. A primit șapte voturi pentru în Comisia pentru apărare, însă opt senatori s-au abținut, astfel că amendamentul a fost respins.

Măsura tranzitorie a fost susținută de USR, de AUR și de senatorul PNL Vasile Blaga. Printre cei care s-au abținut s-au numărat senatorii PSD și liberalii Silviu Coșa și Nicoleta Pauliuc.

Președintele Comisiei de apărare Silviu Coșa a recunoscut că au existat discuții în prealabil între senatori pentru ca proiectul să obțină un raport favorabil, argumentând că amendamentul ar fi împiedicat adoptarea acestui raport.

„Au existat discuții și cu USR, și cu PSD, și cu membri ai AUR înainte de acest vot, astfel când ne asigurăm că proiectul trece. Raportul trebuia să treacă de comisii și să ajungă în plen”, a declarat Coșa marți, în Parlament.

„Era o mare vulnerabilitate dacă dispozițiile tranzitorii erau menționate”, a adăugat Silviu Coșa, fără a explica în ce ar fi constat această vulnerabilitate.

Întrebat de jurnaliști dacă a existat o înțelegere politică pentru ca proiectul să treacă în schimbul păstrării actualilor șefi ai serviciilor în funcție, Coșa a negat existența unui târg.

USR va cere în plen un nou vot pe amendament

Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR, a anunțat că formațiunea va redepune amendamentul înainte de votul din plen. Senatul este cameră decizională.

Și senatorul AUR Mircea Chelaru a criticat, în ședința comisiei, eliminarea amendamentului tranzitoriu, semnalând că, fără acesta, proiectul nu rezolvă situația persoanelor care ocupă de mult timp funcțiile de conducere.

„Eliminând marginal 8, mai dați 10 ani de mandat. Ați distrus toată structura acestui proiect”, a afirmat senatorul, în timpul dezbaterilor.

Forma adoptată în Comisia pentru apărare a Senatului prevede mandate de cinci ani, care pot fi reînnoite o singură dată, pentru directorii Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Protecție și Pază.

Ce prevedea amendamentul USR

Norma tranzitorie respinsă în Comisia pentru Apărare:

„(1)Mandatele persoanelor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, exercită funcțiile prevăzute art. I – art. III și au o durată de exercitare a funcției respective mai mare de 9 ani încetează de drept la împlinirea unui termen de un an de la această dată.

(2) Pentru persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au o durată de exercitare a funcției respective de cel mult 9 ani, mandatul în curs încetează de drept la împlinirea unei durate de 10 ani de exercitare a funcției.”