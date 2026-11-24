Descoperirea a fost făcută în timpul celor mai ample lucrări de restaurare din istoria monumentului din Istanbul, unul dintre cele mai vizitate situri din Patrimoniul Mondial UNESCO.

O rețea complexă de spații subterane a fost dezgropată sub fosta catedrală Hagia Sofia din Istanbul, unele galerii având o lungime de câteva sute de metri, iar specialiștii estimează că urmează să fie descoperite și altele, relatează CNN.

Inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 1985, clădirea este o megastructură din secolul al VI-lea ridicată inițial ca biserică peste un templu roman, transformată ulterior în moschee, apoi în muzeu și redevenită moschee în anul 2020.

Hagia Sophia din cartierul Fatih al orașului Istanbul, Turcia, pe 28 martie 2022. Credit line: Tolga Ildun / Zuma Press / Profimedia

Edificiul actual, al patrulea lăcaș de cult de pe acest amplasament, după templul antic și două biserici anterioare, a fost construit în anul 537. Cu toate acestea, se crede că anumite secțiuni ale lumii ascunse care sunt acum descoperite sunt chiar mai vechi decât acesta, a anunțat vineri Ministerul Culturii și Turismului din Turcia.

Anul trecut a început un proiect de conservare pe trei ani la Hagia Sofia, menit să restaureze cupola centrală și să facă clădirea mai rezistentă la cutremure. Sunt cele mai ample lucrări efectuate aici în aproape 1.500 de ani, monumentul supraviețuind atât Imperiului Bizantin, cât și Imperiului Otoman, scrie sursa citată.

Zvonurile despre tuneluri ascunse sub Hagia Sofia persistă de secole, iar în anii 1940 fusese deja identificată o parte a infrastructurii subterane, inclusiv o structură funerară romană cu patru încăperi.

La începutul anului 2025, în timpul lucrărilor de curățare din pivnițele boltite care formează subsolul fostei curți a atriumului, au fost descoperite structuri subterane necunoscute până atunci.

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Aproape 3.000 de tone de moloz, evacuate până acum

De atunci, echipele lucrează la curățarea, documentarea și conservarea acestor spații. Printre ele se numără tuneluri, canale de apă, camere boltite, o structură funerară și un pasaj despre care se crede că era legat de o stradă romană din secolul al V-lea.

Procesul a fost documentat pas cu pas prin scanare laser terestră, iar pe măsură ce avansează, „sistemul infrastructural al acestui monument unic din patrimoniul mondial va fi dezvăluit în întregime”, a scris Hasan Fırat Diker, membru al Comitetului Științific al Sfintei Sofia, într-un studiu din martie 2026.

Până în prezent au fost îndepărtate aproape 3.000 de tone de moloz și au fost curățați 420 de metri de tuneluri, însă rețeaua s-ar putea întinde pe încă câțiva kilometri.

„De-a lungul istoriei, această rețea subterană a îndeplinit funcții importante în distribuția apei și în drenarea apei de ploaie. Pe măsură ce descoperim structurile subterane ale Sfintei Sofia, ne aprofundăm și cunoștințele despre infrastructura istorică de gestionare a apei din Istanbul”, a declarat ministrul Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, în timpul unei inspecții pe șantier, pe 20 noiembrie.

Straturi de istorie sub monument

Până acum au fost descoperite șase camere conectate prin nouă tuneluri, cel mai lung dintre ele având 180 de metri curățați.

„Credem că această linie ar putea fi asociată cu un drum roman. Ea se întinde paralel cu fațada de intrare a Sfintei Sofia, începând din fața Madrasa Fatih și extinzându-se spre intrarea pentru vizitatori”, a spus ministrul.

Hipogeul roman se află sub zona cunoscută drept Grădina Vizirului, unde lucrările de curățare au coborât la aproximativ 1,5 metri sub podeaua acoperită de noroi.

„Credem că această secțiune datează dintr-o perioadă anterioară structurii actuale a Hagia Sofia. În acest fel, scoatem la lumină și straturile de construcție de sub monument, care acoperă diferite perioade”, a mai spus Mehmet Nuri Ersoy.

Pe lângă conservare și documentare, autoritățile vor să deschidă în viitor anumite secțiuni sigure pentru public, deși nu a fost anunțat încă un calendar oficial.

„Aceasta ar fi una dintre cele mai remarcabile evoluții din turismul cultural al Istanbulului din ultimii ani”, afirmă istoricul și ghidul turistic Hasan Barış Partal. El spune că aceste canale ar fi putut fi conectate la marile apeducte ale Constantinopolului antic.

Istoricul compară o eventuală vizită aici cu coborârea în Grotele Vaticanului de sub Bazilica Sfântul Petru, „oferind experiența extraordinară de a descoperi o altă lume sub un monument iconic”.