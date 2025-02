Legendara Roberta Flack, câștigătoare a patru premii Grammy, a murit la 88 de ani. „A doborât granițele și recordurile”

Roberta Flack, câștigătoare a patru premii Grammy, ale cărei melodii „The First Time I Ever Saw You” și „Killing Me Softly With His Song” au dominat topurile în anii `70, s-a stins din viață luni la vârsta de 88 de ani, a anunțat publicista ei, potrivit Reuters.

„Avem inima frântă de moartea glorioasei Roberta Flack din această dimineață, 24 februarie 2025. A murit în pace, înconjurată de familia ei. Roberta a doborât granițele și recordurile”, a declarat publicista Elaine Shock într-un comunicat, fără să dezvăluie cauza decesului.

Roberta Flack, o pianistă cu pregătire clasică, a sfidat genurile muzicale și a combinat aspecte din jazz, soul, pop și R&B, devenind una dintre cele mai influente cântărețe din SUA.

În noiembrie 2022 a dezvăluit că a fost diagnosticată cu SLA, cunoscută și ca boala Lou Gehrig, și că nu mai poate cânta. Scleroza laterală amiotrofică este o boală progresivă, care afectează celulele nervoase și provoacă paralizie și, în cele din urmă, decesul.

Distinsă cu patru premii Grammy

Flack a câștigat patru premii Grammy, iar în 2020 a primit o distincție pentru întreaga carieră. „The First Time I Ever Saw You” și „Killing Me Softly With His Song” au transformat-o în prima artistă care câștigă de două ori la rând trofeul pentru „înregistrarea anului”.

Cântăreața a avut mai multe piese care au condus topurile muzicale în anii `70 și a produs 20 de albume de studio. Deși a compus chiar ea câteva cântece și la altele a colaborat cu alți artiști, Roberta Flack se considera o interpretă de muzică.

Roberta Cleopatra Flack s-a născut în 10 februarie 1937, în Black Mountain, Carolina de Nord. A fost una dintre cei patru copii ai unei familii iubitoare de muzică.

Flack a început să cânte la pian când avea 9 ani, încurajată de mama ei, care era organistă într-o biserică. Dacă inițial a vrut să devină pianistă, Roberta și-a studiat vocea și visa să ajungă cântăreață de operă.

A sprijinit educația muzicală

În 2006 a înființat Roberta Flack School of Music, în cadrul Hyde Leadership Charter School din New York, pentru a le oferi copiilor educație muzicală. Roberta Flack Foundation, pe care a creat-o în 2019, sprijină la rândul său muzica și bunăstarea animalelor.

Roberta Flack se căsătorise cu basistul de jazz Steve Novosel în 1966, dar au divorțat în 1972.

Artista a suferit un accident vascular cerebral în 2016, iar doi ani mai târziu a renunțat la turnee.

„Am încercat întotdeauna să mă exprim muzical dintr-un loc de deplină onestitate, în speranța că fiecare persoană își poate găsi propria poveste când ascultă într-un mod care să-l ajute să simtă propriul adevăr”, declara ea pentru Forbes.