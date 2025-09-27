Legendară trupă Iron Maiden vine la București. Au fost puse în vânzare biletele

Trupa britanică Iron Maiden va concerta la București, pe Arena Națională, în 28 mai 2026, în cadrul turneului „Run For Your Lives”. Biletele au puse în vânzare începând de sâmbătă, 27 septembrie.

Biletele sunt disponibile pe ironmaiden.emagic.ro şi pe iaBilet.ro.

Un bilet la concertul de la București costă între 300 și 900 de lei. Sunt disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), precum şi bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului.

Iron Maiden a anunţat în această lună primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru anul viitor, care va debuta în vară cu o revenire în Europa. Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock şi va concerta pe stadioane din ţări şi regiuni neincluse în itinerariul din 2025. Ulterior, turneul va continua şi în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunţate, precizează organizatorii.

În mai 2026, Iron Maiden va concerta atât la București, cât și la Atena, Sofia şi Bratislava. Ulterior, trupa are programate concerte la Amsterdam, Milano, Paris, Lisabona.