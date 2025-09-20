Legendara Whitney Houston, readusă în turneu la 13 ani de la moartea sa, cu ajutorul AI

Whitney Houston în timpul unui concert pe care l-a susținut în 2009 în Central Park din New York, FOTO: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Administratorii patrimoniului celebrei cântărețe Whitney Houston îi vor readuce la viață vocea legendară cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru un viitor turneu orchestral organizat la 13 ani de la moartea tragică a artistei, relatează futurism.com.

Organizatorii turneului – numit „Vocea lui Whitney: O celebrare simfonică” – au folosit o tehnologie care izolează vocea și instrumentele din înregistrări, pusă la dispoziție de o platformă muzicală bazată pe inteligență artificială numită „Moises”.

Tehnologia a permis izolarea vocii lui Houston pentru a produce „audio de o calitate aproape de cea înregistrată în studio”, potrivit organizatorilor.

„Acest proiect demonstrează modul în care artiștii consacrați și moștenitorii lor pot crea experiențe semnificative pentru iubitorii de muzică printr-o utilizare atentă a tehnologiei AI”, a declarat Ross Michaels, citat într-un comunicat de presă. Firma sa, Park Avenue Artists, a colaborat la acest proiect cu platforma Moises și cu administratorii patrimoniului cântăreței.

„Este un exemplu puternic despre cum inteligența artificială poate onora moștenirea artiștilor, îmbogățind în același timp experiența publicului în moduri frumoase și respectuoase”, a mai spus acesta.

Turneul organizat de moștenitorii lui Houston readuce în discuție o polemică aprinsă

În pofida comentariilor lui Michaels, folosirea AI în industria muzicală a stârnit dezbateri aprinse și controverse despre moștenirea și drepturile artiștilor decedați. În ultimii doi ani Aubrey „Drake” Graham a folosit AI pentru a readuce la viață vocea rapperului Tupac Shakur, iar The Beatles au utilizat o tehnologie similară pentru a reda vocea lui John Lennon în ceea ce au anunțat că a fost ultima piesă a trupei.

În iulie, platforma Spotify a fost prinsă publicând coveruri generate de AI pe profilul muzicianului country Blaze Foley, care a murit acum 36 de ani. Un un asociat de afaceri aflat încă în viață al lui Foley a criticat în termeni duri situația și a descris cântecele astfel produse drept „gunoi al boților AI”.

Unele dintre cele mai mari nume din industrie au semnat anul trecut o scrisoare deschisă prin care denunțau folosirea AI în muzică și au cerut protecție împotriva acestei tehnologii care își face tot mai mult locul în rândul artelor creative, inclusiv în cinema.

Totuși, există și cazuri mai nuanțate. De exemplu, starul muzicii country Randy Travis a folosit AI pentru a-și recrea propria voce după ce a suferit un accident vascular cerebral aproape fatal.

Organizatorii spun că au avut grijă să onoreze memoria cântăreței legendare

Izolarea prin AI a vocii lui Houston, considerată una dintre cele mai mari cântărețe americane din toate timpurile, este un alt caz complex. Pe de o parte, cei care administrează patrimoniul lăsat în urmă de aceasta au acordat proiectului sprijinul lor deplin.

„Știam că trebuie făcut cum trebuie”, a spus cumnata lui Houston și administratoarea moștenirii sale, Pat Houston, în comunicat. „Moises și partenerul nostru Park Avenue Artists au ridicat ideea cu inima, cu grijă și excelență creativă – valori pe care Whitney le-a întruchipat întotdeauna”, a mai spus ea.

Potrivit acesteia, „rezultatul este ceva cu adevărat special”, „un dar pentru fanii vechi” și „o introducere puternică pentru o nouă generație care descoperă vocea ei”.

Pe de altă parte, Houston a murit în 2012, cu mult înainte să apară discuțiile despre utilizarea AI pentru a recrea vocea unui artist după decesul său. De atunci, unii artiști au fost readuși pe scenă inclusiv sub forma unor holograme datorită progreselor tehnologiei de proiecție video.

Însă comunicatul despre turneul organizat de administratorii patrimoniului lui Houston nu menționează ca imaginea ei să fie proiectată în timpul concertelor, ci doar că vocea sa va acompania orchestra.

Turneul va începe pe 20 septembrie la Cincinnati Music Hall și se va încheia cu o ultimă reprezentație pe 22 noiembrie, după popasuri în mai multe state americane.