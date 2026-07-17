Legile care ar fi acordat mai multe drepturi cuplurilor LGBT în Polonia au fost blocate prin veto de președinte

Președintele polonez Karol Nawrocki și-a exercitat vineri dreptul de veto împotriva a două legi care ar fi permis cuplurilor homosexuale să încheie „contracte de concubinaj”, informează agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

„Ca garant al Constituției, nu pot accepta o soluție care ar duce la pierderea statutului special al căsătoriei definite în articolul 18 al Constituției ca uniunea dintre o femeie și un bărbat”, a argumentat naționalistul Nawrocki într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Premierul Donald Tusk, care promisese reforme privind avortul, dar și drepturile minorităților sexuale, se confruntă cu divergențe pe aceste teme chiar și în cadrul coaliției guvernamentale.

Reuters notează că dreptul de veto al șefului statului îi îngreunează și mai mult eforturile de a scoate Polonia din rândul puținelor state din Uniunea Europeană care limitează drepturile respective.

În forma propusă acum, legislația întrunise sprijinul întregii coaliții, chiar și a Partidului Poporului Polonez (PSL), de orientare conservatoare, adversar al unor propuneri anterioare.

Polonia recunoaște căsătoriile încheiate în alte țări UE între persoane de același sex

Nawrocki, aliat al formațiunii naționaliste de opoziție Lege și Justiție (PiS), a declarat că reglementările au mers prea departe și ar fi creat „o instituție nouă, formală în legislația familiei, prevăzută cu o gamă largă de drepturi similare cu cele ale căsătoriei”.

Pentru a trece de vetoul prezidențial, guvernul ar avea nevoie de votul a trei cincimi din parlamentari, ceea ce este practic imposibil având în vedere opoziția naționaliștilor.

În urma unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, Polonia recunoaște însă căsătoriile homosexuale încheiate în alte state din UE.

Katarzyna Kotula, reprezentanta guvernului pentru probleme de egalitate, a declarat că se va concentra acum pe asigurarea tuturor beneficiilor posibile pentru cuplurile aflate în această situație.

Ea a acuzat că președintele „le-a întors spatele celor două milioane de oameni care trăiesc în prezent în relații informale”, indiferent de orientarea lor sexuală.