Lenjerie intimă de lux, parfumuri și pijamale cumpărate din bani publici la Meteorologie, anunță ministra Mediului. „O bătaie de joc”

Verificări făcute pentru anii 2025 și 2026 de corpul de control al Ministerului Mediului la Administrația Națională de Meteorologie au scos la iveală achiziții de lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri sau produse cosmetice, toate plătite din bugetul instituției, anunță sâmbătă Diana Buzoianu.

ANM este condusă de Elena Mateescu, în vârstă de 62 de ani. Mateescu se află din 1990 în cadrul administrației meteo și a fost numită director general pe 19 decembrie 2016.

„Ce au în comun un sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux și ghivece ornamentale de mii de lei bucata? Au fost toate cumpărate de pe cardul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie, din bugetul instituției”, a anunțat Diana Buzoianu (USR), pe pagina de Facebook.

Situația a ieșit la iveală după verificarea corpului de control al Ministerului Mediului, lansat acum câteva săptămâni. Potrivit ministrei Mediului, la cumpărături au fost folosite 5 carduri.

În anunțul său, Buzoianu a atașat imagini cu modele de bunuri despre care spune că sunt fix cele care au fost achiziționate de pe aceste carduri.

„5 carduri existente care au fost folosite pentru a cumpăra din bani publici lenjerie intimă de lux, produse de machiaj, haine și poșete”, a scris Buzoianu.

În continuare, ministra Mediului a prezentat neregulile găsite pentru anul 2025 de corpul de control la ANM:

„1. Au fost achiziționate articole vestimentare (bluze corp, pantaloni, șosete, colanți, lenjerie de corp, pijamale, etc. și accesorii de lux în valoare totală de 85.290 lei;

2. Au fost achiziționate parfumuri în valoare totală de 119.750 lei;

3. Au fost achiziționate produse cosmetice în valoare totală de 11.666 lei;

4. Au fost achiziționate odorizante cameră în valoare de 38.687 lei;

5. Decorațiuni și accesorii pentru cameră/baie/bucătărie în valoare totală de 30.052 lei;

6. Au fost achiziționate 3 ceasuri inteligente (smart watch) și accesorii în valoare totală de 11.545 lei;

7. Au fost achiziționate 2 aranjamente florale în valoare totală de 9.350 lei (6.000 lei + 3.350 lei);

8. Au fost achiziționate 2 ghivece ornamentale în valoare totală de 6.381 lei”.

Pentru 2026, corpul control a descoperit, între altele:

„1. Au fost achiziționate articole vestimentare și accesorii de lux în valoare totală de 103.143 lei;

2. Au fost achiziționate articole vestimentare în valoare totală de 8.742 lei;

3. Au fost achiziționate parfumuri în valoare totală de 12.619 lei;

4. Au fost achiziționate produse cosmetice în valoare totală de 14.216 lei;

5. Au fost achiziționate odorizante cameră în valoare de 4.311 lei.

Buzoianu trimite raportul la Parchet

Ministra Mediului a precizat că va trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control”, a mai scris Buzoianu.

Buzoianu a mai cerut demisia conducerii ANM.

„În aceste condiții, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, a conchis ministra Mediului.

Reacția șefei ANM

Elena Mateescu a transmis presei un punct de vedere, în care anunță că a luat „act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale”.

„Vă fac cunoscut faptul ca, așa cum am informat-o și pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secția 2 de Poliție, respectiv Secția de Investigare a Criminalității Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activități cu scopul cercetării și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente. Fac precizarea că, la nivelul instituției s-a efectuat și o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers. Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfășurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate”, a transmis Elena Mateescu, într-un comunicat citat de G4media.