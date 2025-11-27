Leon al XIV-lea începe primul său turneu extern și se va întâlni joi cu Erdogan / „Prima ocazie importantă” pentru a clarifica un lucru important despre Papă

Papa Leon începe joi prima sa călătorie în afara Italiei cu o vizită în Turcia, unde se așteaptă să facă apeluri la pace în Orientul Mijlociu și să îndemne la unitate între bisericile creștine, transmite Reuters.

Primul papă american a ales Turcia, o țară în majoritate musulmană, ca prima sa destinație în străinătate, pentru a marca 1700 de ani de la istoricul conciliu bisericesc istoric care a dat naștere Crezului de la Niceea.

Papa Leon, care are un program încărcat de trei zile în Turcia după care va pleca spre Liban, va fi urmărit cu atenție când va ține primele sale discursuri în străinătate și va vizita locuri culturale sensibile.

Oamenii așteaptă să vadă cum vede Papa lumea de azi și conflictele care o pun în pericol. „Este o călătorie foarte importantă, deoarece nu știm încă prea multe despre opiniile geopolitice ale lui Leo, iar aceasta este prima ocazie importantă pentru el de a le clarifica”, a declarat pentru Reuters Massimo Faggioli, un academician italian care urmărește activitatea Vaticanului.

Papa Francisc se duce la Ankara, apoi la Istanbul, la patriarhul Bartolomeu

O parte importantă a papalității moderne o reprezintă călătoriile în străinătate, când papii atrag atenția internațională la evenimente cu milioane de oameni, țin discursuri de politică externă și intră în acțiuni de diplomație internațională.

Leon al XIV-lea a fost ales în mai de către cardinalii lumii pentru a-l succeda pe regretatul papă Francisc. Relativ necunoscut pe scena mondială înainte de alegerea sa, el a petrecut zeci de ani ca misionar în Peru și a devenit oficial al Vaticanului abia în 2023.

Francisc intenționa și el să viziteze Turcia și Libanul, dar nu a putut merge din cauza stării sale de sănătate în deteriorare.

Leon, în vârstă de 70 de ani, va pleca dimineață de pe aeroportul Fiumicino din Roma și va vizita mai întâi capitala Turciei, Ankara, unde se va întâlni cu președintele Tayyip Erdogan și se va adresa liderilor politici.

Joi seara va zbura la Istanbul, reședința patriarhului Bartolomeu, liderul spiritual al celor 260 de milioane de creștini ortodocși din lume.

Creștinii ortodocși și catolici s-au separat în urma Schismei din 1054, dar în ultimele decenii au căutat, în general, să construiască relații mai strânse.

Leon și Bartolomeu vor călători vineri la Iznik, la 140 km sud-est de Istanbul, orașul numit odinioară Niceea, unde primii clerici au formulat Crezul de la Niceea, care stabilește ceea ce rămâne și astăzi credința fundamentală a majorității creștinilor.

Într-o abatere de la practica obișnuită – papii vorbesc de obicei italiană în călătoriile lor în străinătate – se așteaptă ca Leon să vorbească engleză în discursurile sale din Turcia.

Pacea, tema cheie a vizitei din Liban

Se așteaptă ca pacea să fie tema cheie a vizitei papei în Liban, care începe duminică. Libanul are cel mai mare procent de creștini din Orientul Mijlociu.

Duminica trecută, Israelul a ucis cel mai înalt oficial militar al grupării militante Hezbollah, susținută de Iran, într-un atac aerian asupra unei suburbii din sudul capitalei libaneze Beirut, în ciuda unui armistițiu de un an, negociat de SUA.

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, a afirmat luni că se iau măsurile de securitate necesare pentru a asigura siguranța papei în Liban, dar nu a dorit să comenteze detaliile.

Liderii din Liban, țară care găzduiește 1 milion de refugiați sirieni și palestinieni și se luptă să se redreseze după ani de criză economică, speră că vizita papei va atrage atenția mondială asupra țării.