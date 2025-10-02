Leonardo DiCaprio a dezvăluit ultimele cuvinte pe care i le-a spus celebrei cercetătoare Jane Goodall înainte să moară. Ce i-a legat pe cei doi

Leonardo DiCaprio i-a adus un omagiu emoționant unei alte activiste pentru mediu, prietena sa Jane Goodall, cercetătoarea renumită pentru munca sa de pionierat cu cimpanzei. Goodall a murit miercuri la vârsta de 91 de ani, în timp ce se afla la Los Angeles, orașul american care găzduiește Hollywood, pentru a susține o conferință, relatează Variety.

„Astăzi am pierdut un adevărat erou al planetei, o sursă de inspirație pentru milioane de oameni și o dragă prietenă”, a scris DiCaprio, un actor cunoscut pentru activismul său pentru cauze de mediu, pe Instagram.

„Jane Goodall și-a dedicat viața protejării planetei noastre și oferirii unei voci animalelor sălbatice și ecosistemelor în care acestea trăiesc”, a continuat el. „Cercetările ei revoluționare despre cimpanzeii din Tanzania au transformat modul în care înțelegem viața, comportamentul social și gândirea rudelor noastre cele mai apropiate – reamintindu-ne că suntem profund legați nu doar de cimpanzei și de celelalte maimuțe mari, ci de întreaga viață de pe Pământ”, a mai scris Leonardo DiCaprio.

„Timp de decenii, Jane a călătorit prin lume cu o energie neobosită, trezind generații întregi la uimirea față de lumea naturală. A vorbit direct tinerelor generații, insuflându-le speranță, responsabilitate și convingerea că fiecare individ poate face o diferență. A inspirat milioane de oameni să le pese, să acționeze și să spere. Nu s-a oprit niciodată”, a amintit el.

„Ultimul meu mesaj pentru Jane a fost simplu: «Ești eroina mea». Acum, toți trebuie să-i purtăm mai departe torța, protejând singura noastră casă comună”, a mai scris actorul.

El a îndemnat cititorii să-i onoreze moștenirea sprijinind Institutul Jane Goodall și alte organizații de conservare care i-au fost dragi.

Anul trecut, s-a anunțat că compania de producție a lui DiCaprio, Appian Way, va realiza un film biografic de lungmetraj despre viața lui Goodall pentru Disney. Ar fi pentru prima dată când o actriță o va interpreta pe ecran. Eleanor Catton scrie scenariul filmului, care se află încă în faza de dezvoltare.