Leonid Radvinsky, proprietarul OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani

Leonid „Leo” Radvinsky, proprietarul platformei digitale de conținut pentru adulți OnlyFans, a murit, a confirmat luni compania pentru revista Variety. Antreprenorul născut în Ucraina avea 43 de ani.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm moartea lui Leo Radvinsky”, a declarat un purtător de cuvânt al OnlyFans într-un comunicat transmis Variety. „Leo s-a stins în mod pașnic după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat discreție în această perioadă dificilă.”

OnlyFans a fost înființată în 2016 de antreprenorul britanic Tim Stokely și de tatăl acestuia.

Radvinsky a achiziționat în 2018 Fenix International Limited, compania care deține și operează OnlyFans. El era director și acționarul majoritar al companiei.

Anul trecut, Radvinsky purtase discuții pentru vânzarea OnlyFans pentru aproximativ 8 miliarde de dolari.

Radvinsky a transformat OnlyFans într-o companie de miliarde de dolari

Platforma reține un comision de 20% din plățile utilizatorilor, în timp ce creatorii păstrează 80%. Veniturile nete ale companiei au crescut în 2023 la 1,3 miliarde de dolari, dintre care două treimi proveneau din SUA, iar profitul înainte de impozitare a urcat cu 25%, ajungând la 658 de milioane de dolari.

Platforma cunoscută inițial pentru conținutul pornografic, dar care a ajuns să găzduiască tot mai mult conținut non-sexual, avea la acel moment aproximativ 305 milioane de utilizatori. În 2023, OnlyFans a plătit 6,6 miliarde de dolari creatorilor de conținut, în creștere cu 19%, adică 1,2 miliarde de dolari față de anul precedent.

Printre cei mai cunoscuți creatori de pe OnlyFans se numără Cardi B, Bella Thorne, Iggy Azalea, Bhad Bhabie și Mia Khalifa. Compania a lansat, de asemenea, un efort de a atrage creatori care nu produc conținut pornografic și, în 2021, a introdus OFTV, un serviciu gratuit de streaming „safe-for-work”, cu conținut original.

Radvinsky s-a născut în Ucraina și a crescut în Chicago, obținând o diplomă de licență în economie de la Northwestern University. De asemenea, a fost investitor timpuriu în mai multe alte companii și a susținut diverse proiecte filantropice la nivel global, potrivit Variety.