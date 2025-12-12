Lia Savonea, o nouă mutare la Înalta Curte. „Consecințe extrem de grave pentru funcționarea justiției”

Judecătorii Secției Penale ai Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost convocați vineri într-o ședință în care au fost anunțați că vor fi desființate și reorganizate toate completurile de judecată, decizia stârnind nemulțumirea multor magistrați, au declarat pentru HotNews surse din instituția condusă de Lia Savonea. Fostul ministru al Justiției Stelian Ion semnalează și el această situație:

Motivul invocat de conducerea instanței supreme pentru reorganizarea completurilor penale a fost că trebuie incluși în acestea șapte noi judecători.

Ședința convocată vineri cu judecătorii de la Secția Penală a instanței supreme a fost una tensionată, au declarat pentru HotNews surse dn instituție.

Într-o primă fază, a fost pusă în discuție reorganizarea unui singur complet de judecată, cel din care face parte judecătoarea Simona Cârnaru, cunoscută ca fiind un magistrat care nu face parte din zona de influență a președintei ICCJ, Lia Savonea, au precizat surse judiciare pentru HotNews. Ulterior, pentru că unii magistrați au criticat decizia, s-a decis reorganizarea tuturor completurilor de judecată, au declarat aceleași surse.

Reprezentanții ICCJ spun că o decizie privind compunerea completurilor va fi luată săptămâna viitoare, când va avea loc ședința Colegiului de conducere.

„A avut loc o consultare a judecătorilor privind formarea completurilor cu includerea celor șapte judecători noi, însă compunerea anuală a completurilor se aprobă în Colegiul de conducere, care va avea loc săptămâna viitoare”, au transmis reprezentanții ICCJ pentru HotNews.

„O epurare mascată”

Fostul ministru al Justiției Stelian Ion semnalează și el situația de la Înalta Curte de Casație și Justiție și atrage atenția asupra consecințelor unei astfel de decizii.

„Fostul ministru USR afirmă că, în loc să facă un pas în spate după dezvăluirile grave din documentarul Recorder, „gruparea Savonea a ales să arunce în aer întreaga Secție penală a ÎCCJ”:

„Nu vorbim despre reformă, ci despre o epurare mascată, făcută în grabă, fără transparență și fără respect față de reguli elementare de funcționare instituțională. Aceasta nu este justiție. Este capturarea justiției și riscă să devină o problemă de siguranță națională”.

Lia Savonea, poziții cheie în sistemul judiciar din Roânia, în ultimii 15 ani

Numele Liei Savonea apare și el în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, care conție mărturii ale unormagistrați care spun că în ultimii ani în conducerea Curții de Apel București au fost promovați judecători aduși de la alte instanțe din țară, cu biografii controversate și ale căror rude apropiate au avut probleme grave cu legea. Potrivit publicației, în spatele promovărilor s-a aflat Lia Savonea, actuala președință a Înaltei Curți, care în ultimii 15 ani a ocupat poziții cheie în sistemul judiciar și care este indicată de mai mulți magistrați drept „conducătorul absolut al Justiției din România”.

Lia Savonea a avut un traseu controversat. În 2010, era audiată de DNA pentru presupuse relații cu rețeaua PSD-istului Cătălin Voicu, iar apoi a fost respinsă de CSM din motive de integritate când a încercat să promoveze la Înalta Curte, însă ulterior a avut o ascensiune fulminantă. Savonea a devenit membră a CSM, a închegat o majoritate anti-reformistă care a susținut modificările legislative promovate de PSD în vremea lui Liviu Dragnea, iar recent a preluat conducerea Înaltei Curți.

Conform mărturiilor din documentar, în rândul magistraților onești a fost instaurată o atmosferă de frică și există situații în care, dacă ai opinii contrare conducerii instanței, ajungi să fii verificat de Inspecția Judiciară, „care sigur îți va găsi ceva”.